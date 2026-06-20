В тази лудост има ред…

Уилям Шекспир, “Хамлет“, Полоний, действие 2, гл. 2.

Първо

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В Северна Македония никой не остана изненадан от информацията, че 44-годишният подпалвач, запалил двата автомобила на българското посолство в Скопие, ще бъде изпратен на психиатрична експертиза. За някои от бившите участници в насилието пред това посолство подобни мерки е трябвало да бъдат взети отдавна. Поне това би спасило живота на невинни хора. Организаторът на демонстрациите пред българското посолство в Скопие, Люпчо Палевски-Палчо, лидер на (извънпарламентарната) партия “Десна“, беше прославен като истински герой в борбата срещу българския “национализъм и фашизъм“, само за да се окаже сериен убиец на непълнолетния 14-годишен Ваня от Скопие и пенсионера Панце Жежовски от Велес само около половин година по-късно. Психиатричната експертиза показа, че той е бил в съзнание по време на деянието и е бил съгласен с последствията, но психическото му състояние е трябвало да бъде установено много по-рано. Неговият престъпен живот, патологичната му обсебеност от себе си и илюзията, че “защитава нацията и държавата от българите“, е трябвало да бъдат професионално и своевременно разгледани. Обществото пропусна това, но той не пропусна да се превърне в садистичен убиец на двама души. Толкова за неговия патриотизъм и “защитата на обществото“ от самите нас.

След това дойде счупването на стъклото на същото това българско посолство в Скопие. Извършителят беше открит, беше заключено, че е „нестабилно лице“ и беше освободен, като засега обществеността няма информация какво е предприето срещу него. Ако е затворен в някакъв вид убежище под лекарско наблюдение, това е добре, но ако е на свобода, може да ни изненада с някакво ново тежко престъпление... да се надяваме, че няма да е кръвно престъпление и няма да има смъртни случаи.

Сега идва този подпалвач, който, хладнокръвно, с бензин, купен на около десет метра от посолството, запали превозните средства и мирно напусна мястото. Да изчакаме психиатричния доклад, който ни обещават, и да видим мерките. Македонските граждани (и чужденците, и дипломатите също) имат право на спокоен живот и сън и държавата трябва да им го осигури.

Да не забравяме случая с културния клуб “Ванчо Михайлов“ от Битоля. Ламбе Алабаковски, поп певец с качества под средното ниво, пое ролята на пироман и подпали входа на клуба. Това беше неговият протест срещу образа и делото на “фашиста“ Михайлов. Полицията не успя да го открие, но лекарят, който лекуваше този негодник за изгарянията, които си беше нанесъл сам, го докладва в полицията. Цялата македонска “патриотична“ общественост застана в негова защита, така че съдът, във фарсова атмосфера, му даде условна присъда. Днес този човек е популярен певец с патриотичен произход и досие на борец срещу българизма в Северна (Македония, бел. ред.). Не му е направена психиатрична експертиза, но има време... такива хора повтарят деянието, зависи само какви ще бъдат последствията.

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Единственият въпрос е дали наистина има толкова много луди в страната ни, или всички те са концентрирани около българското посолство...и този въпрос е безумен, но както биха казали Шекспир (в “Хамлет“) и неговият Полоний, “има ред в тази лудост“.

Второ

Накрая Европейският парламент гласува доклада на Томас Вайц за напредъка на Северна Македония и резултатът стана ясен. Тук не виждаме някакво голямо разочарование от провала на Вайц да премахне от доклада параграф 73, който говори за Втория протокол от споразумението между Македония и България за добросъседство и приятелство. Напротив, тук говорим за упоритостта, с която ще защитаваме позициите на националната и езикова независимост, както сега, така и в бъдеще, и в нашето “далечно“ независимо минало, някъде в началото на европейското средновековие.

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Кой тук иска да ни заблуди всички, начисто да ни будалка, относно огромното значение на Втория протокол? Да, той наистина е важен, но дори и да го няма, другите задължения, които Европа налага на Северна Македония за разрешаване, са трудни и обвързващи. Проблемите със съдебната система, социалната закрила, върховенството на закона, правата на човека, етническото равенство и редица други неща са във фокуса на бъдещите визии за страната. Но това не е най-лошото. Това правителство е обвинено в корупционни сделки с участието на китайски капитал, тесни политически връзки със Сърбия и редица други въпроси.

Снимка БГНЕС

Не е проблем само да се проведат конституционни промени, трябва да се заеме проевропейска позиция по отношение на позициите на „Сръбския свят“ и тихата русификация на Балканите, особено на Северна Македония. Не бива да забравяме и отварянето на досиетата на УДБ (Сръбската държавна сигурност, бел. ред.) и други тайни служби. Времето мина и никой тук не говори за фалшифициране на исторически документи, досиета и биографии на хора, но и на църковни надписи, както в книги, така и по стените на църквите, стенописи и надгробни плочи в Македония... това са проблеми и въпроси, пред които МПЦ ОА (Македонската православна църква, бел. ред.) и нейното висше духовенство най-накрая ще трябва да се изправят. Тук нито Вучич, нито СПЦ (Сръбската православна църква, бел. ред.) ще помогнат, напротив, те също ще имат “своя си път“! Книгата на Йордан Иванов “Български старини от Македония“ ще бъде фар за всички, които ще посегнат към физическите и историческите “имоти“ на МПЦ ОА... всички, освен нас!

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Трето

Македония закъснява с присъединяването си към ЕС. Вината не е само на това правителство на Мицкоски. Вината е (най-голямата) на правителството на Никола Груевски, а политици като Киро Глигоров, Стоян Андов и Бранко Цървенковски също носят не малка отговорност. Историята ще се справи с тях и тяхната балканска хитрост и бездействие. Това е малка утеха за нас и нашите деца…

“Героичните“ изявления на Християн Мицкоски за “извиване на ръце“, за борба за езика, идентичността и историята ни са празни приказки, предназначени за нас, простите избиратели (и тези други) на ДПМНЕ. Той знае, че тази борба не може да има друг резултат освен наложения и верифициран от процесите в Европейския съюз. Не вярвам, че се е откъснал толкова от реалността, че да ни подлудява всички. Ситуацията е ясна, жестоките луди са събрани около българското посолство, а ни остават философски размисли за уменията на властимащите да експлоатират здравия ни разум.

Но винаги трябва да помним, че Хамлет също не е бил луд, а само се е преструвал на такъв... Полоний разсъждава ясно, когато казва, че “в тази лудост има ред“!

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Автор: Владимир Перев