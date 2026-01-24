Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите? Анкетата на Actualno.com

Появата на Румен Радев на политическия терен беше очаквано дълго време. Според едни е закъснял и идеалният момент е изпуснат (беше през 2020-та), според други идва тъкмо навреме.

Мненията също варират, смесени са между позитивни и негативни. Накратко, противоречието звучи така:

- От една страна амбицията на Радев за борба срещу корупцията и олигархията изглежда сериозна. Тук принципът винаги е: следи срещу кого най-много говори Делян Пеевски и оттам разбери от кого най-много се страхува.

- От друга страна евентуален алианс между Радев и Възраждане изглежда съвсем реална възможност. И би тласнал страната в противоположна геополитическа насока, особено в ситуацията на цялостна международна нестабилност и непредвидимост.

Затова днес в анкетата на Actualno.com питаме нашите читатели: Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите?

А) Да.

Б) Не.

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.

