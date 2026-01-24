Спорт:

Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите? Анкетата на Actualno.com

24 януари 2026, 08:08 часа 968 прочитания 0 коментара
Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите? Анкетата на Actualno.com

Появата на Румен Радев на политическия терен беше очаквано дълго време. Според едни е закъснял и идеалният момент е изпуснат (беше през 2020-та), според други идва тъкмо навреме. 

Мненията също варират, смесени са между позитивни и негативни. Накратко, противоречието звучи така: 

- От една страна амбицията на Радев за борба срещу корупцията и олигархията изглежда сериозна. Тук принципът винаги е: следи срещу кого най-много говори Делян Пеевски и оттам разбери от кого най-много се страхува. 

- От друга страна евентуален алианс между Радев и Възраждане изглежда съвсем реална възможност. И би тласнал страната в противоположна геополитическа насока, особено в ситуацията на цялостна международна нестабилност и непредвидимост. 

Затова днес в анкетата на Actualno.com питаме нашите читатели: Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите? 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

А) Да.

Б) Не.

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

 

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.

 

А какво отговорихте в предишната ни анкета? Тя бе на тема отвличането на венецуелския президент Мадуро от Доналд Тръмп. 70 % от нашите читатели отговориха, че това е погазване на международното право. А останалите 30 % одобряват акцията, смятайки, че тя ще донесе повече перспективи на Венецуела.  

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
Румен Радев Анкетата на Actualno
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес