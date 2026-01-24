Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите? Анкетата на Actualno.com

Появата на Румен Радев на политическия терен беше очаквано дълго време. Според едни е закъснял и идеалният момент е изпуснат (беше през 2020-та), според други идва тъкмо навреме.
Мненията също варират, смесени са между позитивни и негативни. Накратко, противоречието звучи така:
- От една страна амбицията на Радев за борба срещу корупцията и олигархията изглежда сериозна. Тук принципът винаги е: следи срещу кого най-много говори Делян Пеевски и оттам разбери от кого най-много се страхува.
- От друга страна евентуален алианс между Радев и Възраждане изглежда съвсем реална възможност. И би тласнал страната в противоположна геополитическа насока, особено в ситуацията на цялостна международна нестабилност и непредвидимост.
Затова днес в анкетата на Actualno.com питаме нашите читатели: Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите?
А) Да.
Б) Не.
Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.
P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.
А какво отговорихте в предишната ни анкета? Тя бе на тема отвличането на венецуелския президент Мадуро от Доналд Тръмп. 70 % от нашите читатели отговориха, че това е погазване на международното право. А останалите 30 % одобряват акцията, смятайки, че тя ще донесе повече перспективи на Венецуела.