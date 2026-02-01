Голям църковен празник иде утре, 2 февруари, спазват се редица традции и обичаи

На 2 февруари, според църковния календар, православните християни празнуват един от най-важните от дванадесетте големи празника – Сретение Господне. Ето какви са традициите, народните поличби и забраните, свързани с тази дата.

По това време на този празник християните си спомнят събитията, описани в Евангелието от Лука – как светиите Йосиф и Дева Мария, според древен обичай, донесли младенеца Исус в храма, за да посветят сина си на Бога.

Поличби, традиции, обичаи и забрани на 2 февруари

Знаците на деня предсказват каква ще бъде пролетта и хората вярват, че на този ден зимата среща лятото. Ако на Сретение има размразяване, пролетта ще бъде топла. Ако вали сняг - пролетта ще бъде дъждовна и дълга. Снежна буря на 2 февруари означава късна и студена пролет; ако вали сняг, ще има добра реколта от пшеница. Ако духа силен вятър, ще има богата реколта от плодове, а ако времето е спокойно – ще има богата реколта от лен.

Има една популярна поговорка за времето на този ден: „На Сретение Господне слънцето носи лято; зимата носи слана.“

На религиозния празник 2 февруари църквата, както и във всеки друг ден, осъжда ругатните, гнева, лъжата, мързела, зависта, алчността и отчаянието. Човек не бива да отказва помощ, да обижда никого или да търси отмъщение.

Според народните вярвания има няколко забрани за деня - не тръгвайте на път, не отсичайте дървета, не се занимавайте с ръкоделия. Според народното поверие, нарушаването на последната заповед ще доведе до удар на мълния в къщата.

На този православен празник вярващите отиват на църква за отслужването на празнични литургии, благославят свещи и освещаване на водата. В молитви към Всевишния и Дева Мария те молят за семейно благополучие, здраве и изцеление на болните.

Благословението на свещи на Сретение Господне е древна традиция. Преди литургията се извършва специален „Обряд на благословението на свещите“ - над свещите се казва молитва, те се поръсват със светена вода и се раздават на вярващите. Такава свещ се пали у дома всеки път по време на молитва. Водата също се благославя на Сретение Господне – тя се смята за лековита, способна да предпазва от болести и уроки.

В народния календар 2 февруари е Петльовден. Всички обреди на този ден са свързани с петлите. Според народните традиции задължително се коли петел и се раздава за здравето на мъжките рожби. На този ден е забранена домакиснка работа освен приготвянето на ястията за празника и белосването на дома.

