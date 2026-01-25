Спорт:

Ясни са финалистите ни за "Евровизия", България възмутена

След проведения снощи първи етап от българската селекция за представител на "Евровизия" във Виена, напред продължават 8 участници. Това са:

  • Керана и Космонавтите
  • Михаела Маринова
  • Молец
  • DARA
  • MONA
  • Preyah
  • Роксана
  • Innerglow

За финалната вечер се класират 8, вместо обявените 7 претенденти, защото последните изпълнители имат еднакъв брой точки.

Вотът беше комбиниран - от публика и специално подбрано жури. В него влязоха Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши.

Специални гост-изпълнители на бляскавата сцена бяха Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева.

Финалът

Финалът на селекцията ще бъде на 31 януари, събота, от 21:00 ч., като участниците отново ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар.

Победителят сред тях, както и снощи, ще бъде определен чрез комбиниран вот от публика и професионално жури, чийто нов състав ще бъде официално оповестен в началото на шоуто.

В третата фаза през февруари избраният вече победител ще изпълни на живо 3 песни, написани специално за конкурса "Евровизия 2026". Журито и публиката отново ще определят окончателната песен победител, която ще представи България във Виена през май.

Тогава "Евровизия" ще отбележи своето 70-то издание. България ще участва на втория полуфинал – на 14 май. Първият полуфинал е на 12 май, а големият финал в австрийската столица е на 16 май.

Източник: БНТ

Възмущение след снощната вечер

Социалните мрежи бяха заляти от критични коментари за провеждането на състезанието снощи.

Много зрители се възмутиха от техническите пропуски на шоуто. Изключително лошото озвучаване попречи на мнозина да чуят мелодията на живите изпълнения. Декорът на сцената също беше критикуван като бутафорен и в "соц" стил.

Голяма част от потребителите в мрежата не бяха разбрали, че песните, които чуха снощи, не са песните, които се състезават за "Евровизия" и бурно критикуваха качествата им.

Кулминацията на недоволството настъпи след като победителят от гласуването на публикато - MONA, беше изпратена в дъното на класацията от журито, което й отреди 12-о място. Така начело след комбинирането на вотовете застана DARA, за която в социалните мрежи от седмици се спекулира, че ще бъде определена за краен победител.

Десислава Любомирова
