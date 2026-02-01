Хотел замърси с мазут варненския плаж "Кабакум"

Замърсяване с отработен нефтопродукт, най-вероятно мазут, е установено тази сутрин по плажната ивица в района на северната част на плаж Кабакум. Сигналът затова е подаден на тел. 112 от човек, който живее в района. Незабавно са били информирани дежурните в ОД на МВР, в РИОСВ, ИАМА, в РД ПБЗН, БДЧР, Областна администрация, Гранична полиция и в община Варна, съобщиха от пресцентъра на ОА-Варна.

Инцидентът предизвика спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план при защита от бедствия, водено от областния управител професор Андрияна Андреева.

Екипите на РИОСВ, на Басейнова дирекция, на община Варна и Областна администрация са предприели действия по локализиране на замърсяването и установяване на евентуалния замърсител.

„Установено е, че става въпрос за брегови замърсител“, информира директорът на РИОСВ. Замърсяването е дошло от хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води. Няма замърсяване на морската вода.

Според началника на Басейнова дирекция, замърсяването е залпово, локално и е преустановено.

От Главна дирекция Аварийна и спасителна дейност уточняват, че малко над 200 квадратни метра е ивицата от замърсен пясък, а приблизително от 4 до 20 кубика е количеството на замърсения от нефтопродукт пясък, който трябва да бъде почистен.

Установен е и евентуалният замърсител – хотел в района. По информация от директора на ОД МВР – Варна, екип на V РПУ и инспектори от Икономическа полиция са извършили проверка на мястото на замърсяването и провеждат действия, за да установят дали има данни за извършено престъпление.

Съгласно Областния план за борба с нефтени разливи: „Организацията и отговорността при ликвидиране на замърсяването има кметът на община Варна, който организира и ръководи ликвидиране на последствията от нефтени разливи.“

Експертите от РИОСВ са дали предписания както на замърсителя, така и на община Варна за извършване на почистването.

ОЩЕ: Един от най-посещаваните плажове около Варна посреща туристи с кални води и миризма