Справедлив ли е арестът на кмета на Варна? Анкетата на Actualno.com

Арестът и делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев вече се превръщат в един от големите поводи за протести както в София, така и в морската столица. Казусът се заплита все повече и според мнозина започва подозрително да приличат на случая "Иванчева". Според други - доверчиво малцинство - прокуратурата се е задействала основателно.

Смятате ли за справедлив арестът срещу кмета на Варна?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

Имате ли доверие към МВР и висшите полицейски чиновници?

982 гласа (86%) са дали отрицателен отговор. И макар нашата анкета да не е социологически представителна, тук съвпадаме с истинските извадки: доверието в институциите е на исторически ниска нива.

162 гласа (14%) са на мнение, че МВР все пак си върши работата, доколкото е възможно.

а) Да. Най-вероятно той наистина е част от организирана престъпна група.

б) Не. Поръчкова акция, начело с Кой и компания.

в) Вярвам на институциите - нека дадем време да си свършат работата.

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.