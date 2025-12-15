За кого щяхте да гласувате, ако изборите бяха днес? Анкетата на Actualno

Само преди месец по нищо не личеше, че в държавата предстои сътресение. Поводи и причини имаше - бол. Но не изглеждаше, че духът на примирението ще отстъпи мястото си на революционния. И ако някой бе прогнозирал, че в началото на декември по площадите...

1) ще се съберат стотици хиляди в десетки градове страната

2) ще свалят правителството в рамките на три мощни протеста

3) ще попаднат на челната страница на The New York Times

...то подобен ентусиасит щеше да бъде заподозрян във фантазия, каквото не приляга на сериозния политически анализ.

Но ето, че правителството приключи краткия си и незабележителен живот. То не се прослави с нищо друго, освен това, че бе едно от най-съмнителните, които сме виждали. Събра накуп всички предишни врагове заедно - ГЕРБ, БСП и ИТН, а съдружието им бе благословено и експлоатирано с всички средства от неформалния премиер на държавата - Делян Пеевски. И сега, когато Пеевски падна, освен, че не искаме да сме отдолу, е редно да се явим на избори. И по възможност с избирателна активност малко по-висока от мършляшката, към която се придържаме. Затова днес в анкетата на Actualno.com питаме:

За кого щяхте да гласувате, ако изборите бяха днес? Ето възможните отговори:

● ГЕРБ

● БСП

● ДПС-Ново начало

● ПП-ДБ

● Партията на Радев (евентуално)

● ИТН

● АПС (Ахмед Доган)

● Възраждане

● Величие

● Меч

● Други

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.