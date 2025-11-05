Войната в Украйна:

Атака срещу погребение в Судан, има десетки жертви

05 ноември 2025, 10:24 часа 188 прочитания 0 коментара
Атака срещу погребение в Судан, има десетки жертви

Атака срещу погребение в ключовия град Ел-Обейд в централния регион Кордофан в Судан отне живота на 40 души, съобщи хуманитарната служба на ООН.

В изявлението не се уточнява кога е станала атаката и кой стои зад нея, но тя се случи, след като паравоенните сили за бързо реагиране (RSF) изглеждаха готови да започнат офанзива срещу града, а армията също се събра, за да ги отблъсне, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Кръвта от кланетата се вижда от сателити в Космоса: Български принос в немислима жестокост (ВИДЕО)

„Ситуацията със сигурността в региона Кордофан продължава да се влошава“, заяви Службата за координация на хуманитарните въпроси.

Припомняме, че от 2023 г. насам в Судан се води кървава гражданска война между паравоенната структура Сили за бързо реагиране (RSF) и правителствените войски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Ще има ли нова война": ООН удължава ембаргото за Южен Судан

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Судан атака жертви гражданска война
Още от Африка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес