Атака срещу погребение в Судан, има десетки жертви

Атака срещу погребение в ключовия град Ел-Обейд в централния регион Кордофан в Судан отне живота на 40 души, съобщи хуманитарната служба на ООН.

В изявлението не се уточнява кога е станала атаката и кой стои зад нея, но тя се случи, след като паравоенните сили за бързо реагиране (RSF) изглеждаха готови да започнат офанзива срещу града, а армията също се събра, за да ги отблъсне, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Ситуацията със сигурността в региона Кордофан продължава да се влошава“, заяви Службата за координация на хуманитарните въпроси.

Припомняме, че от 2023 г. насам в Судан се води кървава гражданска война между паравоенната структура Сили за бързо реагиране (RSF) и правителствените войски.

