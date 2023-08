Експлозии в столицата на Судан (ВИДЕО)

Сраженията в Хартум се подновиха, тридневното примирие изтече

В страната преди месеци бе извършен военен преврат и властта се оспорва от въоръжени групировки.

Massive explosion in the area of the High Command of the Sudan Armed Forces and the Presidential Palace in the capital of Sudan, Khartoum, local media reported. pic.twitter.com/z3VreiiWfE