След мигрантския щурм в Сеута: Не е ясен броят на хората в неизвестност

Възможно е броят на загиналите при масовото преминаване на мигранти от Мароко към Сеута да се окаже над официално обявените 72-ма души от испанските власти. Неясен остава броят на хората в неизвестност, след като над 60 000 мигранти нахлуха в испанския анклав.

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Испанската полиция и армията продължават да патрулират в Сеута, докато ситуацията в анклава постепенно се нормализира. Малки групи мигранти все още се намират на територията му. Служители на Гражданската гвардия връщат мигранти към граничния пункт за репатриране. На самата граница десетки семейства очакват свои близки, които са в неизвестност.

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Трудно е да се установи точния брой на мигрантите, нахлули в Сеута при последното масово пресичане на морската граница. Близките им могат само да се надяват, че те за живи и здрави и ще се окажат сред многото завърнали се обратно в Мароко.

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По оценки на Испания около 69 500 мигранти са се върнали обратно в Мароко през последните четири дни, което означава, че в анклава са влезли повече от 60 000 мигранти, както първоначално обявиха местните власти. Европейският съюз подготвя спешни разговори заради неконтролираното пресичане на границата.