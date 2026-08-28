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Алжир в пламъци: Много жертви, десетки ранени, а пожарите се разрастват (ВИДЕО)

28 август 2026, 13:27 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Алжир в пламъци: Много жертви, десетки ранени, а пожарите се разрастват (ВИДЕО)

Най-малко 12 души са загинали, а десетки са ранени, след като горски пожари опустошиха обширни райони в северната част на Алжир. Службите за гражданска защита съобщиха, че десетки пожари са обхванали няколко провинции по северното крайбрежие на страната. Най-малко 54 души са получили изгаряния, като поне шестима от тях се лекуват в интензивно отделение, съобщи в сряда вечерта министърът на вътрешните работи Саид Саюд, цитиран от BBC. 

Смъртните случаи настъпиха, докато Северна Африка се измъчва от силна вълна на жега, като Тунис и Алжир са особено засегнати. Саюд посочи, че петима души са загинали в провинция Джиджел, четирима в Беджая и трима в Тизи Узу. Той е отпътувал за Беджая заедно с алжирския министър на здравеопазването Мохамед Седик Аит Месаудене, за да "оцени" местните усилия за гасене на пожарите и евакуацията, съобщиха правителствени представители. Много домове в Беджая и Джиджел са били евакуирани, според агенцията за гражданска защита и местните медии. Кадри, споделени от местната телевизия "Jijel News", показаха жители, потърсили убежище в пощенска станция, докато около тях се вият гъсти облаци дим.

Пожарникарите се борят с 69 пожара в цялата страна, съобщи агенцията за гражданска защита по-рано в сряда вечерта.

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Екстремни жеги и ужасяващи пожари

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Преди три години в региона Беджая опустошителни пожари унищожиха гори и земеделски земи, като тогава загинаха 30 души.

Миналия месец властите регистрираха най-малко шест смъртни случая, причинени от пожари, като само през юли екипите са се борили с над 2000 пожара в цял Алжир. Макар че Алжир редовно е засегнат от горски пожари през летните месеци, климатичните промени са засилили интензивността и тежестта на последните горски пожари в страната. 

Световната метеорологична организация (СМО) заяви, че екстремните жеги са станали често явление в Северна Африка – регион, който е претърпял най-бързото затопляне от шестте подрегиона на Африка – 0,43 °C на десетилетие – в периода между 1991 и 2025 г. 

Повишаването на температурите и недостигът на вода са довели също така до увеличаване на смъртните случаи при камилите по време на летните горещи вълни в Алжир, както разкрива скорошно проучване.

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Пожари Алжир пожар
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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