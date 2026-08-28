Алжир в пламъци: Много жертви, десетки ранени, а пожарите се разрастват (ВИДЕО)

Най-малко 12 души са загинали, а десетки са ранени, след като горски пожари опустошиха обширни райони в северната част на Алжир. Службите за гражданска защита съобщиха, че десетки пожари са обхванали няколко провинции по северното крайбрежие на страната. Най-малко 54 души са получили изгаряния, като поне шестима от тях се лекуват в интензивно отделение, съобщи в сряда вечерта министърът на вътрешните работи Саид Саюд, цитиран от BBC.

Wildfires in Algeria have killed at least 12 people



The fires have spread across central and eastern regions of the country. Another 54 people were injured, while firefighters continue to battle the flames.



The country has declared three days of mourning. The causes of the… pic.twitter.com/SNDSd9hDya — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026

Смъртните случаи настъпиха, докато Северна Африка се измъчва от силна вълна на жега, като Тунис и Алжир са особено засегнати. Саюд посочи, че петима души са загинали в провинция Джиджел, четирима в Беджая и трима в Тизи Узу. Той е отпътувал за Беджая заедно с алжирския министър на здравеопазването Мохамед Седик Аит Месаудене, за да "оцени" местните усилия за гасене на пожарите и евакуацията, съобщиха правителствени представители. Много домове в Беджая и Джиджел са били евакуирани, според агенцията за гражданска защита и местните медии. Кадри, споделени от местната телевизия "Jijel News", показаха жители, потърсили убежище в пощенска станция, докато около тях се вият гъсти облаци дим.

More than 150 fires spread in a single day across several of Algeria’s provinces, killing at least 12 people.



Footage shows wildfires lighting up the night as fire crews race to contain the blazes before they spread further. pic.twitter.com/BE95Qfu4rm — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 27, 2026

Пожарникарите се борят с 69 пожара в цялата страна, съобщи агенцията за гражданска защита по-рано в сряда вечерта.

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Екстремни жеги и ужасяващи пожари

Преди три години в региона Беджая опустошителни пожари унищожиха гори и земеделски земи, като тогава загинаха 30 души.

Миналия месец властите регистрираха най-малко шест смъртни случая, причинени от пожари, като само през юли екипите са се борили с над 2000 пожара в цял Алжир. Макар че Алжир редовно е засегнат от горски пожари през летните месеци, климатичните промени са засилили интензивността и тежестта на последните горски пожари в страната.

Световната метеорологична организация (СМО) заяви, че екстремните жеги са станали често явление в Северна Африка – регион, който е претърпял най-бързото затопляне от шестте подрегиона на Африка – 0,43 °C на десетилетие – в периода между 1991 и 2025 г.

Повишаването на температурите и недостигът на вода са довели също така до увеличаване на смъртните случаи при камилите по време на летните горещи вълни в Алжир, както разкрива скорошно проучване.