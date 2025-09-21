Гвинея на кръстопът: Референдум ще реши съдбата на страната

В Гвинея днес се провежда референдум за промени в Конституцията, които предвиждат удължаване на президентския мандат от 5 на 7 години и създаване на горна камара на парламента, в която една трета от членовете ще бъдат назначавани от президента.

Военният лидер Мамади Думбуя, дошъл на власт с преврат през септември 2021 г., може да се възползва от новите правила и да се кандидатира за държавен глава. Въпреки обещанието военните да предадат властта на гражданско правителство до края на 2024 г., срокът вече е нарушен.

Опозиционни лидери, сред които сваленият президент Алфа Конде и Селу Далейн Диало, призовават гражданите да бойкотират вота. Правозащитни организации също отправят критики към управляващите за изчезвания на опозиционери и натиск върху медиите, но военната власт отрича обвиненията.

Избирателните секции са отворени от 7:00 до 18:00 ч. местно време (от 9:00 до 20:00 ч. българско време). Засега не е ясно кога ще бъдат обявени резултатите, предава БТА.

