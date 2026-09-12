Бленджини отправи сериозно предупреждение към националния отбор на България на ЕвроВолей 2026

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини остана критичен след втората победа на България на Европейското първенство. "Лъвовете" продължават отличното си представяне на шампионата на Стария континент, след като победиха с 3:0 Северна Македония и Португалия в първите си два мача пред родна публика. За световните вицешампиони предстои двубой с Урайна. Бленджини заяви какво трябва да промени неговият тим.

Бленджини: Не може да разчитаме само на това

Италианският специалист е категоричен, че "лъвовете" не могат да разчитат единствено на началния си удар. Той заяви, че играчите му не са взели правилното решение в няколко ситуации: "Имаше ситуации, когато в първия и втори гейм не взехме правилните решения, за да спечелим точката след защита. Справяме се по-добре с това, но трябва да растем. Не може да разчитаме само на сервиса, това е технически елемент и няма как отборът да бъде под пара във всеки един момент и във всеки мач. Трябва да бъдем готови да се обърнем към тактически начален удар в някои моменти, да наблегнем на защитата и на контраатаката. Така правят силните отбори."

ОЩЕ: България не остави шанс на Португалия: "Лъвовете" с нова чиста победа на ЕвроВолей 2026!

"Срещу Украйна ще ни бъде много трудно. Това е един добър отбор, с опитни играчи и добър начален удар. Просто ще бъде различен мач. Всеки един двубой е различен. Това ми е философията, независимо кой отбор срещаш. Това са правилата на тези турнири. Ментално трябва да бъдем готови. Гледаме мач за мач - всеки следващ. От техническа гледна точка трябва да играем силно, защото Украйна има класа не само на сервис. Показаха началния си удар в Лигата на нациите. Те заслужаваха да се класират за финалите в този турнир", каза още Бленджини.

ОЩЕ: Европейският шампион започна със стрелбата срещу България: "Имаме проблеми с фитнеса и автобуса, сами ще наемем оборудване"