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Авиокомпанията на Танзания спря полетите си до Русия

04 септември 2026, 13:41 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Авиокомпанията на Танзания спря полетите си до Русия

И авиокомпанията Air Tanzania реши да спре полетите си до Русия от днес, 4 септември, за неопределен период, според изявление на компанията. Решението е взето след редовна оценка на риска, свързана с оперативните условия по маршрута - това пише в официално съобщение от авиопревозвача.

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"Съображенията за безопасност винаги имат предимство пред търговските съображения. Продължаваме да следим ситуацията в консултация със съответните органи и ще обявим възобновяването на услугите веднага щом оценката потвърди това", заяви авиокомпанията в социалните медии.

Air Tanzania стартира директни полети от Москва през юли 2026 г. Очакваше се авиокомпанията да изпълнява три полета седмично по маршрута Дар ес Салам-Москва-Занзибар.

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Решението е предопределено, след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди публично, че небето над Русия не е безопасно за граждански полети. Украйна вече отвръща на руските въздушни удари със стотици дронове всяка нощ. Киев се обърна и към Международната организация за гражданска авиация (ICAO) с искане да забрани на граждански самолети да летят над Русия. След това Росавиация съобщи, че не е получила никакви уведомления от чуждестранни авиокомпании относно масови анулирания или промени в полетите до Русия.

Малко след като обяви това, Air Tanzania публикува ново съобщение - ще възобнови полетите до Москва от 7 септември:

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Танзания Полети Русия руско въздушно пространство
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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