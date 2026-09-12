Кабинетът "Радев":

"Измислен скандал": Пеканов защити Йотова по случая с помилвания наркодилър

12 септември 2026, 13:18 часа 1219 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Измислен скандал": Пеканов защити Йотова по случая с помилвания наркодилър

Мисля, че по тази тема се създава един скандал, измислен, претоплен. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов по повод случая с помилването на лице през 2022 г. от Илияна Йотова като вицепрезидент. "Все пак това се е случило доста отдавна. Ако до момента е имало някакви притеснения от страна на колегите, е трябвало да ги изразят. Не са изразявали такива, а сега малко предизборно вдигат тази тема", посочи Пеканов.

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Вицепремиерът смята, че "президентът Йотова или вицепрезидентът Йотова едва ли проверява изготвените здравни оценки на затворници и не може да бъде наясно дали това, което ѝ е подавано, е така или не е така". "Така, че да я обвиняваме за това - не би било правилно", добави той.

Попитан дали смята това за грешка, Пеканов отговори: "Смятам, че може би информацията не е била в пълната си яснота, когато е подавана към вицепрезидента, така че трудно ми е да е обвиня нея за това".

Припомняме, че в петък от "Продължаваме промяната" попитаха Илияна Йотова за помилван от нея "наркодилър" 10 години преди изтичането на присъдата. Те я призоваха, ако не може да обясни решението си, да се оттегли като кандидат за президент. Темата поставиха преди това и от "Да, България".

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"Ще има повече подробности след няколко дни по случая с помилваното през 2022 г. лице", каза президентът Илияна Йотова по-рано днес.

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Илияна Йотова Наркодилър помилване Атанас Пеканов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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