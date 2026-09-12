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Пеп Гуардиола получи изкушаваща оферта от Балканите

12 септември 2026, 13:09 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пеп Гуардиола получи изкушаваща оферта от Балканите

Името на Пеп Гуардиола продължава да бъде свързвано с отбори по целия свят. Както е известно, в началото на лятото испанецът напусна Манчестър Сити след 10 успешни години начело. Въпреки че имаше още една година от договора си на "Етихад", той реши, че е време да си тръгне. След последния си мач начело на "гражданите" Гуардиола обяви, че няма енергия да продължи в тази роля. Макар че ясно заяви, че се нуждае от почивка, испанецът продължава да бъде един от най-привлекателните свободни агенти в световния футбол.

Пеп Гуардиола получи оферта от турски гранд

През последните месеци той бе потърсен от няколко клуба, както и от Италианската и Нидерландската федерации за поста на национален селекционер. Гуардиола отхвърли и двете предложения, а сега е получил изкушаваща оферта. Наскоро се появиха новини, че турският Трабзонспор предлага заплата от 13 милиона евро на испанеца, за да поведе Мохамед Салах и компания.

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Пеп Гуардиола

Агентът на Гуардиола отхвърли спекулациите

Агентът на Пеп Гуардиола опроверга информациите, че испанецът ще се премести в Турция, за да поеме отбора на бившия си съперник и легенда на Ливърпул Мохамед Салах. Представителят на испанския тактик категорично отхвърли възможността той да се завърне в треньорската професия през този сезон: "Пеп няма да тренира нито един клуб или национален отбор през този сезон." Така търсенето на нов треньор в Трабзонспор продължава, като Гуардиола е изключен от списъка до края на 2027 година.

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Хосеп Гуардиола трабзонспор Турска супер лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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