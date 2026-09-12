Рекордьорката на висок скок спечели първата в историята "абсолютна" световна титла

Световната рекордьорка от Украйна Ярослава Магучих триумфира в първото в историята "Абсолютно" световно първенство по лека атлетика, което се проведе в Будапеща, Унгария. Олимпийската шампионка допусна само един неуспешен опит до победната височина от 1.99 метра, а след това направи три неуспешни опита на 2.04 метра - резултат, който би добавил един сантиметър към нейния собствен рекорд за сезона. Така за пореден път украинката остана далеч от върховото си постижение от 2.10 метра, с което подобри с един сантиметър резултата на Стефка Костадинова.

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Магучих започна надпреварата с 1.91 метра и преодоля тази височина, както и 1.95 м, още при първите си опити. Тя се нуждаеше от два опита на 1.99 метра и си осигури шампионската титла, след като световната шампионка Никола Олислагерс не успя да преодолее летвата. Носителката на трофея от Диамантената лига Елинор Патерсън и сръбкинята Ангелина Топич се класираха на трето място с резултат 1.91 метра.

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"Толкова съм горда, че съм част от историята на световната лека атлетика", заяви Магучих след края на надпреварата. "Това е първото издание на Ultimate Championship и аз съм първата абсолютна шампионка. Толкова съм щастлива." Този трофей влиза в колекцията на украинката към световната ѝ титла от 2023 година, олимпийската ѝ корона от Игрите в Париж 2024 и двете ѝ победи на световни първенства на закрито.

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