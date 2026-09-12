Призоваха съпругата на Михаел Шумахер да разкрие състоянието на 7-кратния шампион

Близък на легендарния Михаел Шумахер отправи призив към съпругата му Корина в навечерието на премиерата на документалния филм в чест на германеца. Няма никакво съмнение, че Шумахер е една от най-големите легенди не само в историята на Формула 1, но и в историята на спорта като цяло - нещо, което ще бъде разгледано в предстоящия документален филм, който ще бъде посветен на сезон 1994.

Бивш пилот от Формула 1 очаква повече информация за състоянието на Шумахер

"Шумахер '94 - Раждането на легендата" ще бъде пуснат в световен мащаб на стрийминг платформата Netflix на 2 октомври, а преди премиерата бившият швейцарски пилот от Формула 1 и приятел на Шумахер - Марк Сюрер, отправи призив да бъде разкрита по-подробна информация за настоящото му състояние. Както е известно, германецът отсъства от публичното пространство от 2013 година насам, когато претърпя ужасяващ ски инцидент и трябваше да се подложи на две животоспасяващи операции на главата.

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Предстоящият документален филм ще разкаже историята на бурния и исторически сезон във Формула 1 през 1994 година, в който 25-годишният Шумахер спечели първата от седемте си титли във Формула 1. Въпреки че се очаква фокусът да бъде върху самия сезон, в промоционалните материали за филма се вижда как всеотдайната съпруга - Корина, се бори да сдържи сълзите си, докато говори за съпруга си, което кара някои да смятат, че може да се засегне и неговото здравословно състояние.

Преди излизането на документалния филм Сюрер призна, че се надява Корина да говори за настоящото състояние на Шумахер по време на филма. В интервю за OLBG той каза: "Хората знаят, че той не може да ходи. Хората знаят, че в момента той не може да говори. Но се надявам поне тя да обясни ситуацията. Ако той реагира по някакъв начин, ако гледа състезание, ако вижда други хора, би било хубаво да знаем за това. Затова се надявам тя да бъде малко по-открита, когато говори пред Netflix."

Ще видим ли някога отново Михаел Шумахер на публично място?

Към момента се знае много малко за настоящото състояние на Шумахер, като семейството му явно се стреми да го държи далеч от общественото внимание. Сюрер смята, че никога повече няма да видим 57-годишния пилот да се появи отново напълно публично: "Дали ще видим Майкъл отново на публично място? Не, не мисля. Семейството му не би искало хората да го виждат в такова състояние. Близките му искат да го запомним такъв, какъвто беше: щастлив, успешен човек. И това е всичко. Но се чудя какво ще каже тя в документалния филм."

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