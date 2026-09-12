Влаковата катастрофа във Франция е саботаж? (ВИДЕО)

Френската полиция съобщи, че основната версия, по която се работи за причината за влаковата катастрофа във Франция е саботаж. Инцидентът е предизвикан от сблъсък с „неидентифициран обект“. Източници от BFM съобщиха, че на релсите на мястото на катастрофата е намерено парче от релса, „което не е трябвало да е там“. Припомняме, че на 11 септември вечерта пътнически влак дерайлира във Франция.
Влак дерайлира във Франция, десетки са ранени (ВИДЕО)
La piste d'un acte volontaire visant à faire dérailler le train est très probable.— Spotting_92 (@spotteur92) September 11, 2026
Un morceau rail decoupé aurait été posé sur les rails, faisant sortir le train de la voie à haute vitesse. https://t.co/BRCovtl21v pic.twitter.com/hyqaAl5dJZ
Катастрофата
Инцидентът е станал близо до град Клеон в северната част на страната. На борда е имало над 180 пътници. Четиридесет и четирима души са ранени; една жена е хоспитализирана в критично състояние, а останалите са получили леки наранявания.
След катастрофата край Враца: Влаковете вече се движат
Déraillement d'un train TER Normandie...— Spotting_92 (@spotteur92) September 11, 2026
Un choc aurait eu lieu à hauteur d'un passage à niveau.
Les Sapeurs-Pompiers @Sdis76 sont engagés pour prendre en charge les voyageurs blessés.
Les opérations de relevage et de remise en état de la plateforme prendront du temps... pic.twitter.com/rJZLZi4ZSy
On Friday evening, September 11, 2026, a regional TER passenger train derailed near Cléon in Seine-Maritime (Normandy), in northwestern France.— T_CAS videos (@tecas2000) September 11, 2026
The incident occurred between 7:30 and 7:45 p.m. local time on the Rouen–Caen line.
The train was carrying approximately 180 to 200… pic.twitter.com/7y2jEZUpli