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Влаковата катастрофа във Франция е саботаж? (ВИДЕО)

12 септември 2026, 14:34 часа 696 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Влаковата катастрофа във Франция е саботаж? (ВИДЕО)

Френската полиция съобщи, че основната версия, по която се работи за причината за влаковата катастрофа във Франция е саботаж. Инцидентът е предизвикан от сблъсък с „неидентифициран обект“. Източници от BFM съобщиха, че  на релсите на мястото на катастрофата е намерено парче от релса, „което не е трябвало да е там“. Припомняме, че на 11 септември вечерта пътнически влак дерайлира във Франция.

Влак дерайлира във Франция, десетки са ранени (ВИДЕО)

Катастрофата

Инцидентът е станал близо до град Клеон в северната част на страната. На борда е имало над 180 пътници. Четиридесет и четирима души са ранени; една жена е хоспитализирана в критично състояние, а останалите са получили леки наранявания.

След катастрофата край Враца: Влаковете вече се движат

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Франция влакова катастрофа саботаж Клеон
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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