Бивш капитан на националния отбор ще помага на временния треньор на ЦСКА

Временният треньор на ЦСКА взе първото си важно решение. Както е известно, през последните дни настъпиха огромни промени в столичния клуб. Ден преди мача за Суперкупата на България с Левски старши треньорът на "армейците" Христо Янев подаде оставка. Той получи огромна подкрепа през следващите часове, а след това изведе тима до триумф над вечния съперник. Въпреки това българинът се оттегли от треньорския пост, но все пак ще остане в клуба. Янев се присъединява към скаутския екип, а треньор на "армейците" в следващите мачове ще бъде Даниел Моралес.

Даниел Моралес си избра помощник

Очаква се Моралес да заема поста, докато ръководството назначи нов треньор. До този момент бразилецът ще разчита на силен екип. По последна информация Васил Божиков влиза в щаба на Моралес като помощник, съобщиха колегите от "Тема Спорт". Бившият капитан на националния отбор работи заедно с бразилеца в третия отбор на ЦСКА, а сега дебютира и край тъчлинията на представителния тим. Божиков, който е 4-кратен шампион на Словакия със Слован Братислава, се присъедини към клуба през миналото лято, когато водеше тима до 16 г. в Елитната юношеска група. След това влезе в щаба на Даниел Моралес в третия отбор.

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Треньор на вратарите на пейката за мача срещу Арда ще бъде Ивайло Иванов, който работи за дубъла. Бившият страж на "армейците" е бил неколкократно в представителния тим, включително с Даниел Моралес при предишния му престой като временен наставник през 2020 година. Анализатори в щаба на ЦСКА остават Мартин Стоянов и Мартин Митов, които досега бяха в екипа на Христо Янев.

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