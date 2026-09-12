Русия губи 10% от мъжете до 49 г.: Никога във война не е имало такива загуби

Никога в историята на човешките конфликти съотношението убити/ранени не е било толкова високо. Това каза началникът на украинското разузнаване генерал-лейтенант Олег Иващенко в обширно интервю за британския The Times, говорейки за руските загуби във войната в Украйна. Той изнесе конкретни цифри, събрани от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР): "Русия набира приблизително 1000 души дневно, понякога 1200. Но вижте данните за жертвите. Вчера бяха 1410, онзи ден - 1551 (общо убити и тежко ранени, така че не могат повече да воюват - бел. ред.). От тях 835 или около 60% са загиналите", каза Иващенко.

За сравнение, във войната във Виетнам са загинали малко над 16% от американските военни.

Оценката на украинското разузнаване като цяло се подкрепя от западните разузнавателни агенции, които смятат, че Русия губи 6000 войници повече на месец, отколкото може да набере. Изводът, който направи генерал Иващенко: Загубите на бойното поле означават, че Русия няма да може да продължи да води войната със сегашните темпове. И оценката му пред британското издание: "Русия разполага с военни и икономически ресурси за следващата година, но смятаме, че те ще се изчерпят през 2028 г.".

Още: Зеленски от Канада: Тази година вземаме и "Грипен"-и (СНИМКИ)

Според него още 18 месеца боеве биха довели до допълнителни 765 800 руски жертви, включително 459 480 убити и 306 320 ранени. Като се добави към това и настоящата оценка за жертвите, цифрата се равнява на почти 10% от мъжкото население на Русия на възраст 25-49 години.

Според Иващенко, генералите на Путин са поискали допълнителни 800 000 войници след като се проведат този месец изборите за Държавната дума. Засега в Кремъл все още се колебаят дали да рискуват голямо социално недоволство като обявят пълномащабна мобилизация.

Иващенко обаче предупреди, че руската армия не може да поеме издръжката на тези 800 000 военни едновременно. "В действителност армията може едновременно да приеме – мобилизира, екипира, изхранва, обучава и интегрира – не повече от 300 000–500 000 нови попълнения", се казва в доклада на ГУР.

50 000 севернокорейски военни

Още: Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Маями (ВИДЕО)

Също така според оценки на украинското разузнаване Русия вече е вербувала над 28 000 чуждестранни бойци, а броят на привлечените от африкански страни с обещания за високо заплащане също нараства.

Ким Чен Ун се готви да изпрати още хиляди севернокорейски войници. "В момента в Курска област има около 8000 севернокорейски военни. Според нашето разузнаване броят им може да се увеличи до приблизително 50 000", каза Иващенко.

Руският Starlink

Иващенко заяви още, че макар Русия все още да няма надежден еквивалент на терминалите Starlink, руснаците могат да предават видео потоци, използвайки релейни станции, инсталирани в Беларус по границата с Украйна.

"Те могат да използват обширна мрежа с множество ретранслационни станции. Тези ретранслационни станции са разположени по границата и ние идентифицирахме шест от тях в Беларус. Те бяха преустановени за известно време, но сега виждаме, че някои ретранслационни станции работят отново. Имаме достатъчно възможности да се справим с това", каза генералът.