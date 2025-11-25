Глад е надвиснал над Нигерия

Хиляди нигерийци за застрашени от глад. Атаките на джихадистите и нестабилността в северните райони на Нигерия водят до "невиждани досега" нива на глад. Това сочат данни на Световната продоволствена програма, предаде АФП.

Агенцията на ООН предупреди, че около 35 млн. души в Северна Нигерия може да бъдат изправени пред значителна хранителна несигурност от май до септември 2026 г.

"Катастрофален глад" грози 15 000 души в щата Борно, епицентър на джихадистките метежи.

Хиляди убити, милиони разселени

Конфликтът в страната доведе до смъртта на 40 000 души и разсели около 2 млн. други в североизточната част и ги разпръсна в съседни държави, предаде БНР.

В най-многолюдната африканска държава само през миналата седмица имаше 3 масови отвличания, припомня АФП.

В началото на месеца американският президент Доналд Тръмп предупреди, че е поискал от Министерството на отбраната да се подготви за евентуални военни действия в Нигерия, ако нигерийското правителство "продължи да позволява убийствата на християни".

Тръмп заплаши, че САЩ ще спрат всякаква помощ и съдействие за Нигерия.

Америка може "да влезе изцяло в тази вече опозорена страна с оръжия, за да унищожи напълно ислямските терористи, които извършват тези ужасни зверства", заяви Тръмп.