Не стигат войните: Огнище на мистериозна болест избухна в Африка и вече има смъртни случаи

Африканският център за контрол и превенция на заболяванията (Africa CDC) изрази загриженост във връзка с огнище на недиагностицирани заболявания в Бурунди, където до момента са регистрирани 35 потвърдени случая и пет смъртни случая. Проф. Яп Бум, заместник-ръководител по въпросите на маймунска шарка (Mpox) в Africa CDC, разкри новината на 17 април по време на седмичната регионална пресконференция на високо равнище на агенцията. Той отбеляза, че разследванията на огнището продължават.

От треска, повръщане и диария до анемия и дихателна недостатъчност

Огнището, открито за първи път на 30 март, е концентрирано в зоните Ругази и Кибуе в окръг Мпанда на централно-източната африканска страна, като случаите се срещат предимно в домакинствата и сред близките контакти.

Според професора начинът на предаване поражда опасения за възможен инфекциозен агент, въпреки че точната причина за заболяването остава неизвестна.

Той обясни, че пациентите са проявили симптоми, включително треска, повръщане, диария, главоболие, коремни болки и умора, докато тежките случаи са показали неврологични признаци, жълтеница, анемия и дихателна недостатъчност.

Изключени са основните трески

Проф. Яп Бум каза, че лабораторните тестове са изключили основните вирусни хеморагични трески, включително Ебола, Марбург, треска от долината Рифт, жълта треска и Крим-Конго хеморагична треска.

Бум заяви, че разследванията продължават, като се използва подходът „Едно здраве“, в който участват експерти както по здравето на хората, така и на животните. Той добави, че е разгърнат мултисекторен екип за бързо реагиране, като вече са в ход интервенции като изолиране на случаите, клинично управление, активно откриване на случаи и осведомяване на общността, предаде нигерийската медия Vanguard.

Епидемията е сред 92 събития с умерена до висока степен на риск в Африка през 2026 г.

Епидемията в Бурунди е едно от 92-те събития в областта на общественото здраве с умерена до висока степен на риск, регистрирани в цяла Африка през 2026 г., което отразява нарастващите заплахи от новопоявили се и повторно появили се болести.

По отношение на морбили професорът отбеляза, че към 14-а епидемиологична седмица в Африка са регистрирани 66 736 случая и 493 смъртни случая в 21 държави, като подчерта продължаващите пропуски в обхвата на ваксинацията.

За холерата той посочи, че Африка представлява 59% от случаите в световен мащаб и 99% от смъртните случаи. Нигерия, Бурунди и Малави отчитат скорошно увеличение на предаване на заболяването.

Той добави, че случаите на маймунска шарка са намалели значително на целия континент, като са спаднали с близо 90% в сравнение с 2025 г. в резултат на разширената ваксинация и по-силната интеграция на здравната система.