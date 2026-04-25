Столицата на Мали беше нападната от въоръжени групировки

Столицата на Мали - Бамако, и територии във вътрешността на страната бяха едновременно подложени днес сутринта на нападения от бойци на въоръжени групировки в очевидно съгласувана операция, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на армията на африканската страна. В Мали действат западноафриканските клонове на джихадитските групировки "Ал Каида" и "Ислямска държава", посочва агенцията.

Експлозии и стрелба

Две мощни експлозии и стрелба бяха чути малко преди 6:00 ч. местно време близо до главната военна база в Кати, в покрайнините на Бамако. Според информация на очевидец за Ройтерс военнослужещи са били мобилизирани да блокират пътищата в района. Взривове са чути и край военна база до летището на Бамако, където са разположени руски наемници.

По същото време е имало размирици в централния малийски град Севаре, както и в градовете Гао и Кидал, в северната част на страната. "Навсякъде се гърми", каза за Ройтерс жител на Севаре.

Американското посолство в Бамако призова гражданите на САЩ в Мали да не излизат навън.

В изявлението си правителствените сили отбелязват, че са идентифицирали "терористи" при нападението срещу няколко армейски позиции в Бамако, както и на други места в страната, без да се назовава къде.

Мохамед Елмаулуд Рамадан, говорител на бунтовническото движение на туарегите от северната част на Мали - "Движение за освобождение на Азауад“, заяви в социалните мрежи, че бойци от групировката са завзели редица позиции в Кидал и Гао. Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информацията по независим път.

Четири независими източника свидетелстват пред Ройтерс, че местният клон на "Ал Каида" - "Джамаат Нусрат ал Ислям уал Муслимин" (ДНИМ), също е участвал в днешните нападения.