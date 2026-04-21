Папата бе посрещнат от най-лошия диктатор в Африка (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV пристигна в Екваториална Гвинея, където бе посрещнат от Теодоро Обианг Нгуема Мбасого, определян като най-лошият диктатор в Африка. След кратко приветствие от президента Теодоро Обианг Нгема Мбасого, папа Лъв се обърна към него и присъстващите публични длъжностни лица, припомняйки думите на папа Йоан Павел II, който през 1982 г. описва държавния глава като „символичния център, към който се сливат живите стремежи на един народ за установяване на социален климат на автентична свобода, справедливост, уважение и насърчаване на правата на всеки човек“. Той отбеляза, че тези думи „остават актуални“ и продължават да бъдат предизвикателство за онези, на които е поверена обществена отговорност, пише Vatican News.

Нов град на мира

Говорейки за проекта на Екваториална Гвинея за изграждане на нова столица, Сиудад де ла Пас (Град на мира), той предложи самото име да подтикне към етични размисли.

$Политическият живот$, подчерта той, не трябва да бъде воден от „преследване на несправедливо богатство и илюзията за господство“, а вместо това трябва да бъде ориентиран към това, което е трайно.

Папата също така подчерта ролята на социалното учение на Църквата, което според него предлага „морални критерии и автентични етични принципи", като същевременно зачита „автономията на народите и техните правителства". Той подчерта, че всяко поколение е изправено пред нови предизвикателства, изискващи обновена проницателност.