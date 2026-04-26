Руски военен хеликоптер на парчета: Туарегите и Ал Кайда за един ден притиснаха Русия в Мали (ВИДЕО)

26 април 2026, 14:14 часа 1073 прочитания 0 коментара
Z-каналът Fighterbomber, който е поддържан от руския (предполагаемо пенсиониран) военен пилот Иля Туманов, съобщи, че в Африка е бил свален руски военен хеликоптер, който е превозвал "мобилна огнева група". Според Туманов, който поддържа канала си в Телеграм, всички на борда са загинали.

Въпросният хеликоптер, отново по думите на Туманов, е част от Африканския корпус на руското военно министерство. Този корпус е всъщност наследник на ЧВК Вагнер - руската паравоенна организация, която ефективно се разпадна след като преди вече почти 3 години създателят ѝ Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа, няколко месеца, след като поведе бунт срещу руското военно министерство с поход от Ростов - т.е. бунт ефективно насочен против руския диктатор Владимир Путин.

Мали - под прицел

Вчера, 25 април, стана ясно, че африканската държава Мали отново се превръща в арена на насилие. Там управлява военна хунта, което е нещо нерядко срещано за Африка - Още: Столицата на Мали беше нападната от въоръжени групировки

Близкоизточният анализатор Руслан Трад коментира случващото се в Мали в профила си в социалната мрежа Facebook и е категоричен - залогът за Русия стана особено висок. Какво се случва - туарегите (Фронта за освобождение на Азауад (FLA) и местният клон на Ал Кайда (JNIM) стартираха контраофанзива срещу военната хунта, която се радва на подкрепата на Русия. Трад описва случващото се като най-мащабната контраофанзива дотук в сравнително краткото управление на хунтата.

Накратко вчерашният ден през погледа на Трад: "Две мощни експлозии и продължителна стрелба избухнаха близо до Кати – основната военна база на Мали и резиденцията на лидера на хунтата генерал Асими Гоита. Резиденцията на министъра на отбраната Садио Камара е била унищожена при нападението, макар че се твърди, че той е невредим, тъй като по това време не е бил у дома (бел. ред. - според Le Figaro обаче Камара е бил убит, а African Times казва, че той е бил ключов руски съюзник). FLA обяви, че контролира Кидал и части от Гао на север, докато JNIM поведе атаки срещу военната инфраструктура около столицата. Международното летище в Бамако беше затворено, а посолството на САЩ издаде препоръка към американските граждани да останат в домовете си".

Последствията: "Най-значимото потвърдено събитие от вечерта е фактическото падане на Кидал (бившата крепост на туарегите, превзета от ЧВК Вагнер през ноември, 2023 година) в ръцете на силите на FLA. Говорителят на FLA Мохамед Елмаулуд Рамадан заяви пред AFP, че неговите сили контролират по-голямата част от града, а губернаторът на Кидал е потърсил убежище в бивш лагер на мисията на ООН (MINUSMA). Видеозаписи, потвърдени от множество медии, показват бойци на FLA, които влизат в официалната резиденция на губернатора и издигат знамето си над нея. Това е дълбоко символично: Кидал беше "перлата в короната" на военната кампания на хунтата - той беше превзет през ноември 2023 г. с пряката подкрепа на Африканския корпус и беше представян както от Гоита, така и от Москва като доказателство за ефективността на партньорството за сигурност между Русия и Мали. Тази победа сега беше обърната само за една сутрин".

"Това, което прави тази офанзива качествено различна, е сближаването на две исторически съперничещи си въоръжени движения. Това е първият път от 2012 г. насам, когато туарегските сепаратисти (FLA) и свързаните с Ал Кайда бойци (JNIM) координират действията си в такъв оперативен мащаб, нанасяйки удари по инфраструктурата за командване и контрол на хунтата едновременно в северната и южната част на страната. Атаката представлява три разрива: географски (удари както столицата, така и сърцевината на туарегите на север), политически (оперативно сътрудничество между FLA и JNIM) и стратегически (насочване към военната верига на командване, а не към изолирани гарнизони)".

"Русия е дълбоко въвлечена в този конфликт, а нейният имидж е пряко заложен на карта. Африканският корпус – преименуваният наследник на "Вагнер", който е в Мали от 2021 г. – се сражава рамо до рамо с малийската армия и беше конкретно набелязан в днешните атаки. Москва изгражда скрита верига за доставки на оръжие през пристанището Конакри в Гвинея, като използва кораби, подложени на санкции, за да превозва бронирани превозни средства и артилерия по суша до Мали, като поне три големи конвоя достигнаха Бамако през първата половина на 2025 г.

Както обикновено при начина на действие на Москва, стратегическият разчет на Русия в Сахел е транзакционен: защита на режима в замяна на достъп до златни мини и други ресурси, съчетана с политическо влияние и изместване на западните партньорства в областта на сигурността. Този модел обаче показва сериозни напрежения. По данни на ACLED прякото участие на Африканския корпус в бойни действия е спаднало с над 33% между 2024 и 2025 г. - от 537 на 402 бойни сблъсъка, а от януари 2026 г. са регистрирани само 24 бойни сблъсъка на месец. Тази стратегическа промяна към "неутралитет" остави малийската армия все по-уязвима и с непропорционално голяма тежест в борбата срещу тероризма.

По-дълбокият проблем за Москва е, че въпреки годините на интервенция, Африканският корпус не е успял да обърне териториалната експанзия на JNIM. JNIM по-рано уби 50 руснаци в една-единствена засада на конвой, а анализатори предупредиха, че ако тази тенденция продължи, Русия може да се изправи пред унижението да бъде изгонена от Мали, без да е осигурила обещаната сигурност. За Кремъл загубата на Мали би била сериозен удар по по-широката му позиция в Африка и по доверието към модела на Африканския корпус, който се опитва да експортира в континента" - Още: ВИДЕО от момента на атаката на туарегите срещу "Вагнер" и финалните загуби за наемниците

Ивайло Ачев
Още от Африка
