Съдбата на континента ни: Готови ли са европейците да воюват, ако не приемат Украйна в клуба си?

Европейските лидери все по-често говорят за риска от голяма война на континента, но действията им остават противоречиви - особено по въпроса за Украйна. По време на срещата на върха на ЕС в Кипър на 23-24 април полският министър-председател Доналд Туск предупреди за възможна руска инвазия в Европа в близко бъдеще. Той подчерта, че Старият континент трябва да вземе собствената си сигурност по-насериозно и да укрепи отбраната си в рамките на НАТО и ЕС.

В същото време обаче практическите стъпки, предприети от европейските правителства, изглеждат по-малко решителни. Въпреки че ЕС одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна този месец, дискусиите относно членството на страната в блока не водят до пробив. Франция и Германия не са склонни да подкрепят бързото присъединяване на Киев, както настоява президентът Володимир Зеленски. Германският канцлер Фридрих Мерц изрично заяви, че страната не може да се присъедини към ЕС по време на война и че трябва да отговаря на строги стандарти.

Сигурност срещу икономика

Някои от резервите на европейците са разбираеми - Украйна остава уязвима демокрация с проблеми с корупцията и неясни граници.

Налице са и други опасения, които обаче изглеждат по-малко убедителни. Например - че европейските фермери се страхуват от конкуренцията на мощния селскостопански сектор на Украйна, въпреки че системата на ЕС за селскостопански субсидии отдавна трябваше да бъде премахната, пише The Economist.

Снимка: Володимир Зеленски и Еманюел Макрон, president.gov.ua

Въпреки това привържениците на интеграцията на Украйна в ЕС подчертават стратегическото значение на страната за европейската сигурност. Това се отнася не само до най-голямата армия в Европа, но и до съвременната ѝ военна техника. Изданието цитира неотдавнашното изявление на финландския президент Александър Стуб: „Ние, европейците, трябва да разберем, че имаме нужда от Украйна повече, отколкото тя има нужда от нас".

В същото време перспективите на Украйна за членство в НАТО на практика са изчезнали. Западни официални лица заявяват без заобикалки, че тези амбиции са "мъртви".

Украйна или война

Франция и Германия прокарват идеята за междинни форми на интеграция на Украйна в ЕС – например участието ѝ в институциите на блока без право на глас. Обсъжда се и възможността за разширяване на клаузата за взаимна отбрана, заложена в член 42.7 от Договора за ЕС, която да включва и Украйна. По време на срещата на върха в Кипър на официалните лица им е било възложено да проучат как този механизъм би могъл да функционира на практика: Ако има агресия срещу страна членка: Заради Тръмп ЕС тества отбрана по модел "чл. 5 на НАТО".

В същото време европейските лидери признават, че не могат напълно да затворят вратата пред Украйна. Мерц подчерта, че за евентуален мирен договор на Киев трябва да бъде предложена перспективата за пълноправно членство, както настоява и Зеленски.

Снимка: Володимир Зеленски и Фридрих Мерц, president.gov.ua

Въпреки това в Европа цари неясна обстановка, пише The Economist. От една страна, политиците се опасяват от икономическите последствия от присъединяването на Украйна, а от друга, са готови да поемат много по-сериозни ангажименти в областта на сигурността. Ключовият въпрос е как да се оцени заплахата: ако война с Русия е наистина възможна, интеграцията на Украйна придобива критично значение.

Не всички в Европа споделят тази визия. Някои политици и избиратели не считат конфликт с Русия за неизбежен и затова са по-предпазливи по отношение на разширяването на ЕС. В крайна сметка съдбата на Украйна може да зависи от един по-прост въпрос, смятат от изданието: готови ли са европейците да воюват, ако не приемат Украйна в своя клуб?

