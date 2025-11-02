Войната в Украйна:

Румен Радев: Египет и България са стратегически партньори

02 ноември 2025, 18:38 часа 230 прочитания 0 коментара
Египет е партньор със стратегическо значение за България и Европейския съюз, заяви президентът Румен Радев, който участва в церемонията по откриването на Големия египетски музей в Гиза. Като наследник на една от най-старите европейски култури, България напълно разбира значението на опознаването, съхраняването и представянето пред света на богатите исторически и културни традиции, посочи държавният глава пред агенция МЕНА. 

Догодина се навършват 100 години от установяването на двустранните дипломатически отношения и Радев изрази надежда египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси да посети България за последващото им задълбочаване, съобщава БНТ.

Румен Радев отбеляза още, че двустранният стокооборот възлиза на милиард и 800 милиона долара за миналата година, като страната ни е значим доставчик на зърнени храни за Египет. Българският президент разговаря и с Халед ел-Енани, номиниран за нов генерален директор на ЮНЕСКО.

Големият египетски музей

Снимка: Getty Images

В подножието на вечните пирамиди, след повече от две десетилетия на планиране и строителство, Големият египетски музей (GEM) официално отвори врати на 1 ноември 2025 г. Монументалният проект на стойност над 1 милиард долара е определян като най-големият музей в света, посветен на една-единствена цивилизация, и обещава да се превърне в нов културен и туристически център от световна величина.

На пищната церемония по откриването присъстваха световни лидери, монарси и високопоставени гости от 79 държави. Събитието, озаглавено "Послание за мир", беше излъчвано на живо и отбеляза кулминацията на един от най-амбициозните културни проекти на Египет.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
