Чудото до пирамидите: Египет откри своята съкровищница за 1 милиард долара (ВИДЕО)

В подножието на вечните пирамиди, след повече от две десетилетия на планиране и строителство, Големият египетски музей (GEM) официално отвори врати на 1 ноември 2025 г. Монументалният проект на стойност над 1 милиард долара е определян като най-големият музей в света, посветен на една-единствена цивилизация, и обещава да се превърне в нов културен и туристически център от световна величина.

На пищната церемония по откриването присъстваха световни лидери, монарси и високопоставени гости от 79 държави, включително българският президент Румен Радев. Събитието, озаглавено "Послание за мир", беше излъчвано на живо и отбеляза кулминацията на един от най-амбициозните културни проекти на Египет.

Архитектурен шедьовър с поглед към вечността

Разположен само на два километра от пирамидите в Гиза, музеят заема площ от близо 500 000 квадратни метра. Проектиран от ирландската фирма Heneghan Peng Architects, дизайнът му е вдъхновен от самите пирамиди, като триъгълната му стъклена фасада е визуално свързана с трите древни гробници. Стените и скосените тавани следват същите линии като пирамидите, издигайки се към най-високите им точки, без обаче да ги надвишават от уважение към древните строители.

Посетителите се посрещат в огромен атриум от 11-метровата, 83-тонна статуя на Рамзес II, която е на 3200 години. Оттам величествено шестетажно стълбище, украсено с колосални статуи, води към основните галерии, които предлагат панорамна гледка към пирамидите.

Съкровищницата на Тутанкамон – за първи път на едно място

Безспорният акцент в колекцията на музея е пълната съкровищница на фараона Тутанкамон. За първи път от откриването на гробницата му през 1922 г. от Хауърд Картър, всичките над 5 000 артефакта, включително емблематичната златна погребална маска, са изложени заедно. На тази безценна колекция са посветени две специални зали с обща площ над 7 000 квадратни метра, които пресъздават усещането за самата гробница.

Повече от музей: Пътешествие през хилядолетията

Големият египетски музей ще приюти над 100 000 артефакта, които проследяват 7 000-годишната история на Египет – от праисторически времена до гръко-римския период. Много от експонатите, преместени от стария Египетски музей на площад "Тахрир" и други археологически обекти, се показват пред публика за първи път.

Сред другите ключови експонати са:

Слънчевите лодки на Хуфу: Напълно реставрираната първа лодка, открита през 1954 г., и втората, чиято реставрация посетителите ще могат да наблюдават на живо.

Висящият обелиск: Уникална 3500-годишна структура, окачена така, че посетителите да могат да разгледат йероглифите по нея отдолу през стъклен под.

Колекциите на кралица Хетепхерес (майка на Хуфу) и на Юя и Туя (родители на царица Тий).

Надежда за бъдещето на туризма

Строителството на музея започва през 2005 г., но проектът се сблъсква с множество забавяния, причинени от политическата нестабилност след Арабската пролет през 2011 г. и пандемията от COVID-19.

След официалното откриване за високопоставени гости, музеят ще посрещне широката публика от 4 ноември 2025 г. Египетските власти се надяват, че новият музей ще даде мощен тласък на туристическата индустрия, която е жизненоважна за икономиката на страната. Очакванията са GEM да привлича около 5 милиона посетители годишно, като целта е до 2030 г. общият брой туристи в Египет да достигне 30 милиона.

