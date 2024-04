Русия докара ПВО и военни инструктори в Нигер (ВИДЕО)

"Присъствахме в сряда, на 10 април, на пристигането в Ниамей на самолет "Илюшин - 76", превозващ военно оборудване последно поколение с военни инструктори от руското министерство на отбраната", обяви държавната телевизия "Теле Сахел", пише БТА.

Русия ще инсталира в Нигер система за противовъздушна отбрана - според руските уверения, способна да осигурява пълен контрол на нигерското въздушно пространство. Броят на дошлите със системата руски военни инструктори не се уточнява. Те ще учат нигерските военни как да ползват ПВО-то.

"Тук сме, за да обучаваме армията на Нигер и да ѝ помагаме да използва военното оборудване, което пристигна", казва един от инструкторите. "Тук сме, за да развиваме военното сътрудничество между Нигер и Русия", допълва той.

🇷🇺🇳🇪 | #Niger: Russian forces arrive in the African country of Niger on board Ilyushin Il-76 transport planes (one of the borts visible is RF-78795).



Following a military coup in 2023, Niger's new junta tightened ties with Russia. French troops withdrew from the country by the… pic.twitter.com/taWmC49G0I

