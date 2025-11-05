Руски военнотранспортен Ил-76 е свален с ракета в Судан (ВИДЕО)

Руски военнотранспортен самолет Ил-76 е бил свален в Судан. От видеокадри от открити източници на информация може да се направи заключение, че в "операцията" е използвана китайска ракетна система FK-2000. Това е портативна зенитно-ракетна система (ЗРК) клас "земя-въздух" с малък до среден обсег.

Още: Русия загуби свой Су-30 при украинска атака над Крим: сама ли го свали?

Самолетът най-вероятно е свален от бунтовниците от RSF, които успяха да изтласкат правителствените сили от Дарфур. RSF получава оръжие и подкрепа от Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Yesterday in Sudan, a Russian Il-76 military transport aircraft was shot down. Open-source intelligence reports suggest that the aircraft was downed by the Rapid Support Forces using a Chinese FK-2000 air defense system. The fate of the crew remains unknown. pic.twitter.com/n3ouMvbtDM — WarTranslated (@wartranslated) November 5, 2025

Русия има много сериозни интереси в Судан, специално за износ на злато, което ползва като сигурно и трудно проследимо средство за разплащане в условията на затягащи се западни санкции. Още докато беше жив, руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин дърпаше конците на руското влияние в Африка, включително в Судан. След като Готвача на Путин загина в самолетна катастрофа, Руската федерация продължи със стратегията да засилва влиянието си.

Още: Кръвта от кланетата се вижда от сателити в Космоса: Български принос в немислима жестокост (ВИДЕО)