Рекордни посещения на руснаци в Северна Корея. Причините?

Регистриран е рекорден брой посещения на руски граждани в КНДР през изминалата година. Това съобщи изданието "Верстка", анализирало данни на ФСБ. 9 985 руснаци са посетили Северна Корея, като това е най-високата цифра от поне 2010 г. насам. Докато през предвоенната 2021 г. е имало само 41 такива пътувания (информация няма за две тримесечия на годината), а през 2022 г. са били 73 (данните също няма за две тримесечия), броят им нараства до 1 238 през 2023 г., 6 469 през 2024 г. и 9 985 през 2025 г.

Поводите

По този начин броят на пътуванията се е увеличил 1,5 пъти през последната година. Според ФСБ руснаците пътуват до Северна Корея предимно като туристи (5 075 пътувания). Втората най-честа причина е работата като обслужващ транспортен персонал (3 080 пътувания). Следват бизнес (1156) и частни пътувания (666).

Припомняме, че по-рано "Верстка" отбеляза, че официалната статистика на ФСБ не включва информация за севернокорейски граждани, влезли в Русия за второто и третото тримесечие на 2025 г. Данните за четвъртото тримесечие също не са публикувани.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
