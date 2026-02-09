Оставката на Румен Радев:

Гъста мъгла блокира Босфора

От снощи е преустановено движението на корабите през протока Босфор край Истанбул и в двете посоки. Причината за затварянето е гъста мъгла, която от снощи е обхванала мегаполиса. Видимостта е спаднала до критични нива, което налага затварянето на Босфора, се посочва в съобщение на Генералната дирекция за брегова охрана към Министерството на транспорта и инфраструктурата.

Корабите изчакват на котва в открито море отварянето на протока.

Движението в Босфора се очаква да бъде възстановено след разсейването на мъглата.

Виолета Иванова
