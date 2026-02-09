Социолог: Президентът Йотова вече е и кандидат за следващите избори. ГЕРБ са пред заплахи

"Доста по-трудна е задачата на ГЕРБ в тази ситуация. Борисов просто търси в момента приемливото позициониране. Не ми се струва, че тази линия на пришиване на Пеевски към ПП-ДБ би дало очаквания резултат, но със сигурност Борисов търси дистанциране от Пеевски."

Това заяви пред БНР социологът от "Алфа Рисърч" Боряна Димитрова.

"Датата 19 април е напълно възможна за предсрочните избори. Около 1 седмица има бъдещият министър-председател да сформира своя екип, така че тя ще бъде спазена. По отношение на датата за изборите има ясни регламенти - от момента на назначаването на служебното правителство имаме 2 месеца за провеждането на избори. Очевидно е, че всички партии декларираха, че датите и на пролетната ваканция, и на големите християнски празници не са датите за избори. Така че в момента това ми се струва наистина в сферата на някакви безсмислени спекулации. При положение, че датата 29 март, която беше напълно възможна, ако не беше излязъл Румен Радев от президентството, след като тя вече е отминала, следващата възможна приемлива дата и за партиите, и за избирателите, разписана според изборното законодателство, е 19 април", обясни тя.

По думите ѝ може да се говори за забавяне, ако процедурата се бави отвъд тази дата. Но при спазването на тази дата няма защо да говорим за излишно забавяне, смята социологът.

Президентът Йотова със сигурност ще бъде и кандидат-президент на следващите избори, отбеляза Боряна Димитрова и подчерта в този смисъл: "Във всички случаи тя би била доста внимателна тази процедура да не хвърли сянка върху нейната репутация, върху нейния образ на човек, който би бил в обувките на президента, човек, който би се опитал да не бъде на нож с политическите сили и да има основание за сериозни упреци към нея. Струва ми се, че тя ще избягва крайни движения - такива, които биха могли да поставят под съмнения".

Служебната власт

Димитрова изброи основните неща пред служебното правителство и президента Йотова. По думите ѝ има доста действия, които са около конкретния избор на министър-председател, които обаче ще оформят цялостното убеждение дали в случая става дума за едно правителство, което ще изпълни своите задължения. Според нея Илияна Йотова е направила достатъчно вътрешни допитвания и съгласувания, така че този, който номинира за служебен премиер, да излезе с кабинет, който вероятно би бил консултиран и с нея преди това, за да не се стига до връщане на процедурата. При връщане на процедурата бихме имали сериозно отлагане, защото после идват следващите дълги празници, подчерта Димитрова.

Според нея президентът ще се насочи към по-компромисен вариант за служебен премиер, а не към най-ярките фигури от едната или другата страна.

Социологът изказа мнението си, че ГЕРБ са претърпели сериозни щети от силното публично обвързване с Делян Пеевски и ДПС-НН.

"ГЕРБ ще търси свое позициониране в тази предизборна кампания, което няма да е лесно. До този момент имаше много по-ясни и благоприятни възможности как ГЕРБ се позиционира спрямо останалите политически сили. Тази година виждаме как заплахи дебнат отвсякъде. Дебнат от проекта на президента, дебнат от структурите на ДПС-НН, има от друга страна възможности за сплотяване на т.нар. градска десница след протестите", коментира тя.

Според нея с новия лидер БСП има потенциални възможности да се върне в играта. Но има и сериозни предизвикателства, добави социологът.

Боряна Димитрова бе категорична, че конкретните резултати от изборите и числовите съотношения между партиите са онова, което ще предопредели възможните коалиции. Всичко друго са спекулации, каза тя.