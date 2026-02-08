Ирански депутат: Тръмп ни предложи предварително уговорени военни удари (ВИДЕО)

Ирански депутат обяви, че Доналд Тръмп е предложил на Техеран ограничен, предварително координиран сценарий за ескалация. Според плана, САЩ биха нанесли удари по няколко цели, Иран би отвърнал „символично“, а след това конфликтът би се считал за приключен. Според него, обаче, Иран предупредил, че в случай на реално нападение, отговорът няма да бъде „символичен“, а ще включва удари по американски цели и съоръжения в региона.

Иран ще обогатява уран, дори в случай на война

Днес Иран заплаши, че ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война. Иранският външен министър Абас Арагчи направи коментара два дни след преговорите между Ислямската република и Съединените щати, които се проведоха в Оман. Арагчи заяви, че няма голямо доверие на Вашингтон и дори се съмнява, че американците приемат сериозно подновените разговори. Американският президент Доналд Тръмп определи преговорите в Оман като "много добри дискусии". Според него разговорите ще бъдат подновени в началото на следващата седмица. Вчера специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", койтовече две седмици е в Персийския залив.

Предупрежденията на Техеран

Вчера Иран предупреди, че ще атакува американските бази в региона на Близкия изток, ако САЩ нападнат страната. "Няма как да се атакува територията на САЩ, но ако Вашингтон ни нападне, мишена ще станат техните бази в региона", каза ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи според откъси от интервю за катарския сателитен канал "Ал Джазира", поместени в официалния му профил в Telegram. Той допълни, че все още няма дата за следващ кръг преговори с Вашингтон за ядрената програма на Техеран. Ден след диалога между двете страни в Оман, той добави, че САЩ и Ислямската република имат общо очакване скоро да се състои нов тур на разговорите. "Засега няма конкретна дата за нови преговори, но ние и Вашингтон смятаме, че те трябва да се състоят скоро", каза министърът.

