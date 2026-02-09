"Погребваме идеята за палестинска държава": Израел затяга хватката над Западния бряг

Серия от разпоредби, които ще позволят засилване на контрола над окупирания Западен бряг, одобри снощи израелското правителство. Става въпрос по-специално за зоните, администрирани от Палестинската автономия.

Това предадоха АФП и Ройтерс, като се позовават на официално съобщение.

Западният бряг е сред териториите, които палестинците искат за бъдеща независима държава. Голяма част от него е под израелски военен контрол, с ограничено палестинско самоуправление в някои райони, управлявани от подкрепяната от Запада Палестинска автономия.

Още: Австралия отхвърли призивите да арестува израелския президент при посещението му

Промени, свързани с купуването на земя и строителството

В съвместното съобщение на министерствата на финансите и отбрана се посочва, че таези решения трябва "да променят фундаментално правната и гражданската реалност" в Западния бряг - палестинска територия, окупирана от Израел от 1967 г.

Промените предвиждат отмяна на разпоредбите от времето, когато Йордания управляваше Западния бряг преди 1967 г., забраняващи на евреите да купуват земя. Очаква се мерките да позволят на израелските власти да управляват определени религиозни обекти, дори когато те се намират в зони, контролирани от Палестинската автономия. Това се отнася по-специално за Гробницата на патриарсите в Хеброн, която е свято място и за трите монотеистични религии, както и гроба на Рахил в Витлеем.

Също така предстои процедурата за строителство да бъде опростена в Хеброн, където израелски заселници живеят под военна защита в града. Досега разрешения за строеж трябваше да бъдат одобрявани от палестинската община и израелските власти, но отсега нататък само последните ще могат да вземат решение.

Източник: Getty Images

Още: Иран: Израел ще бъде първата ни мишена, ако САЩ ни атакуват

"Погребваме идеята за палестинска държава"

С налагането на контрола на Израел в зони А и Б, които според споразуменията от Осло са под контрола на Палестинската автономия, кабинетът иска да се бори срещу "нарушенията, свързани с водата, увреждането на археологическите обекти и замърсяването на околната среда, което засяга целия регион".

"Пускаме корените си по-дълбоко във всички региони на земята на Израел и погребваме идеята за палестинска държава", заяви от своя страна Бецалел Смотрич, фигура от крайната десница, сам колонист и привърженик на анексирането на Западния бряг. Освен това той отговаря за гражданските въпроси в министерството на отбраната.

Израелският военен министър Кац заяви, че "Юдея и Самария са сърцето на страната и укрепването им е от първостепенно значение за сигурността, националните интереси и ционизма", използвайки библейското име на Западния бряг, предаде БТА.

Още: Десетки са жертвите на израелските удари в Газа

Очаквана реакция на негодувание дойде от палестинското президентство в Рамала, което осъди решенията, заявявайки, че те имат за цел "да задълбочат опитите за анексиране на окупирания Западния бряг".

Извън Източен Ерусалим, окупиран и анексиран от Израел, около 3 милиона палестинци живеят на Западния бряг, заедно с повече от 500 000 израелци, заселили се в колонии, считани за незаконни според международното право. Разрастването им достигна през миналата година рекордно равнище от началото на наблюдението на ООН през 2017 г., според доклад на генералния секретар на ООН.