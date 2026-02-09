Иран вкарва в затвора лауреат на Нобелова награда за мир

Лауреатката на Нобелова награда за мир и активистка за правата на човека Наргeс Мохамади бе осъдена на 7,5 години затвор в Иран, съобщават Associated Press и The Guardian, позовавайки се на нейния адвокат. Според защитата Мохамади е получила шест години затвор по обвинения в „събрание и заговор“ и допълнителни 18 месеца за „пропаганда“. Наложена й е също двугодишна забрана за пътуване и две години вътрешно изгнание в град Хосф.

Задържана по време на помен

Мохамади, която е на 53 години, е била задържана през декември 2025 г. по време на помен за иранския адвокат и активист за правата на човека Хосров Аликорди. Прокуратурата твърди, че участниците в събитието са направили „провокативни изявления“ и са подбуждали към обществени безредици.

Самата активистка по-рано заяви, че е обвинена в „сътрудничество с израелското правителство“.

Арестът й стана в периода на антиправителствените протести срещу режима, които избухнаха в края на декември заради рязкото обезценяване на местната валута и лошото икономическо състояние на страната, но бързо прераснаха в по-широко гражданско недоволство срещу властта. Силите за сигурност потушиха брутално демонстрациите, като според независими оценки жертвите може да са над 36 500 (със сигурност няма как да са под 10 000), а ранените - стотици хиляди.

Мохамади вече лежа в затвора

От 2021 г. Мохамади вече излежава дълга присъда за „антидържавна пропаганда“. През декември 2024 г. тя беше временно освободена по медицински причини.

През 2023 г. тя получи Нобелова награда за мир за борбата си срещу потисничеството на жените в Иран и за защитата на човешките права и свободи.

