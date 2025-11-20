Спорт:

"Страшни жестокости се извършват там": Доналд Тръмп ще работи за мир в Судан

"Страшни жестокости се извършват в Судан. Той се превърна в най-насилственото място на Земята и, съответно, в най-голямата хуманитарна криза. Храна, лекари и всичко останало са отчайващо необходими". Това написа на профила си в своята социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

"Арабски лидери от цял свят, по-специално много уважаваният принц на Саудитска Арабия, който току-що напусна Съединените щати, са ме помолили да използвам силата и влиянието на президентството, за да сложа незабавен край на онова, което се случва в Судан. Той се смята за велика цивилизация и култура, за съжаление влошена, но такава, която може да бъде поправена със сътрудничеството и координацията на страни, включително тези от региона с огромно богатство, които искат това да се случи. Ще работим със Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Египет и други партньори от Близкия изток, за да сложим край на тези жестокости, като същевременно стабилизираме Судан", обяви Тръмп.

Елин Димитров
