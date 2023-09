Заравят хилядите жертви в Либия в общи гробове, ЕК с милиони евро помощ (СНИМКИ и ВИДЕО)

Световните агенции предават кадри от откриването на масови гробове, в които се заравят телата на загиналите, увити в чували за трупове и одеяла. По предварителни оценки повечето от въпросните изчезнали 10 000 души са били отнесени от морето.

Видеозапис, направен след падането на нощта в неделя, показва как река от наводнението се стича през Дерна. На сутринта се виждат разрушените квартали, улици, покрити с кал и отломки, затрупани и преобърнати автомобили.

Dead bodies scattered on the streets of #Derna in the aftermath of deadly storm that destroyed the city.



The #Libya Update pic.twitter.com/PYa2b7aTEg