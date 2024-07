16 години в колония с максимален режим: Русия обяви присъдата на Еван Гершкович

Свердловският областен съд осъди кореспондента на The Wall Street Journal Еван Гершкович на 16 години затвор в наказателна колония с максимален режим. Американският журналист беше обвинен в шпионаж (член 276 от руския Наказателен кодекс).

Прокуратурата поиска 18 години лишаване от свобода за репортера на WSJ.

Според разследването Гершкович, „по поръчка на ЦРУ“, е събрал класифицирана информация за дейността на отбранителното предприятие „Уралвагонзавод“ в Свердловска област на Русия през март 2023 г. Прокуратурата твърди, че журналистът „е спазвал внимателни конспиративни мерки“. Гершкович не признава вината си по делото.

Репортерът беше задържан в Екатеринбург през март 2023 г. Тогава руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) заяви, че се предполага, че той е събирал класифицирана информация за предприятие от руския военнопромишлен комплекс.

Съдът приключи процеса в две заседания, които се проведоха при закрити врата на 26 юни и 18 юли.

По време на второто съдебно заседание беше разпитан Вячеслав Вегнер, член на Законодателното събрание на Свердловска област. След задържането на Гершкович през март 2023 г. Вегнер заяви, че се е срещнал с журналиста по време на посещението му в Урал. По думите му - кореспондентът на WSJ се е интересувал от отношението на хората към ЧВК „Вагнер“, работата на „промишлените предприятия“ и „въпросите, свързани с подпомагането на населението в периода на специалната военна операция“ . Вегнер заяви, че Гершкович е искал да „интервюира различни хора, както ни наричат, патриоти“, предаде "Медуза".

По време на пътуването си из Екатеринбург Гершкович е бил придружаван от пиара Ярослав Ширшков.Той е един от първите, които съобщават за изчезването на журналиста (по-късно се оказва, че Гершкович е бил задържан). Пиарът каза, че репортерът на WSJ е планирал да пише за отношението на жителите на Урал към нахлуването на руската армия в Украйна и за нападките на основателя на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин срещу директора на Екатеринбургския исторически музей.

