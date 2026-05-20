Полицията спря схема за изнасяне на камиони на "Еконт" в чужбина

МВР и пловдивската "Икономическа полиция" са предотвратили опит за присвояване на активи на "Еконт Експрес" за милиони левове, става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство. Разследването е започнало, след като логистичната компания е потърсила спешно съдействие заради опасения, че десетки нейни товарни превозни средства могат да бъдат изведени незаконно извън страната.

По данни на МВР обект на схемата са били 47 влекачи и полуремаркета, придобити на лизинг от "Еконт" и преотдадени чрез сублизинг на друга фирма. Според предварителната информация е била подготвяна схема за противозаконно разпореждане с техниката, като част от камионите е трябвало да бъдат транспортирани в чужбина.

По образуваното досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура - Пловдив са проведени мащабни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия.

При спешна акция разследващите са претърсили офис и лек автомобил, а на ТИР паркинг край Пловдив са открити два от издирваните влекачи. Те били със свалени регистрационни табели и вече натоварени в ремарке, подготвени за извозване.

Сред иззетите доказателства има документи, фактури, печати и мобилни телефони. Разпитани са и множество свидетели, като част от тях са дали показания пред съдия от Районния съд в Пловдив.

Като заподозрян по случая е задържан 42-годишен мъж. Той вече е привлечен като обвиняем за присвояване и е оставен в ареста за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

От "Еконт Експрес" са изпратили благодарствен адрес до министъра на вътрешните работи и директора на ОДМВР - Пловдив заради бързата реакция на служителите от отдел "Икономическа полиция".

Според компанията МВР е реагирало незабавно и е успяло да предотврати източването на активите за по-малко от 24 часа.