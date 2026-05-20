Държавните служители в Северна Македония си взимат отпуска, за да работят на Адриатическо море

20 май 2026, 17:14 часа 1250 прочитания 0 коментара
Тенденцията сред македонците за сезонна работа в Хърватия продължава и тази година. Всеки сезон броят на македонците, заминаващи да работят в Адриатическото крайбрежие, се увеличава и освен младите хора, през последните години това са решили да направят и по-възрастните граждани, както и служителите в държавната администрация, които вземат неплатен отпуск, за да печелят повече през летния сезон, съобщи македонската медия "Вечер".

Хотели, ресторанти и туристически комплекси по адриатическото крайбрежие разчитат на работници от региона от няколко години, като сред тях все по-често има работници от Северна Македония.

Недостигът на местна работна ръка в туристическия сектор принуди хърватските работодатели да търсят персонал от съседните страни, предлагайки по-добри условия и значително по-високи заплати.

Най-популярните позиции са сервитьори, готвачи, бармани, рецепционисти и чистачи. Работодателите често осигуряват настаняване, едно или две хранения на ден, а заплатите варират от 1000 до 5000 евро, в зависимост от позицията, опита и бакшишите.

За мнозина това е много по-добра заплата от това, което биха могли да получат за подобна работа в родината си.

Най-търсените дестинации продължават да бъдат туристически центрове като Сплит, Дубровник, Задар и Истрия, където туристическият сезон вече е в разгара си. Някои сезонни работници споделят, че за няколко месеца работа успяват да спечелят достатъчно пари, за да си осигурят финансова стабилност за останалата част от годината.

Деница Китанова
