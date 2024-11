Абсолютно неприемливият начин, по който Илон Мъск яде пържени картофи (СНИМКА)

В последните години Илон Мъск прави основно две неща. Първото е, че постига немислими космически и технологични висоти, които неминуемо ще засилят прогреса на цялото човечество и ще насочат много по-категорично погледите ни към Космоса.

Второто умение на големия Мъск е да дразни много хора с държането си. Мнозина го обвиняваха, че взима наркотици и затова понякога говори и действа необяснимо. През 2023 г. той индиректно призна, че му се налага да приема кетамин, за да се бори с тежка депресия. Дори семейните му отношения - многото му жени и още повечето му деца със странни имена, карат неговите противници да повдигат раздразнено вежди.

А след явната му подкрепа за Доналд Тръмп и обявяването на новината, че Илон Мъск, заедно с бившия кандидат за президнет Вивек Рамасвами, ще оглавят новото Министерство за правителствена ефективност, негативното отношение към основателя на Tesla се засили още повече. Дотолкова, че потребителите в интернет се подразниха дори на начина, по който Мъск яде пържени картофи.

Още: Кучето на Стивън Кинг мечтае да ухапе Мъск (СНИМКА)

The RFK Jr “help me” face is getting a lot of attention but don’t sleep on Elon Musk putting ketchup directly on the fries like some sort of depraved cave man pic.twitter.com/VH4U91dsx7