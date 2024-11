Кучето на Стивън Кинг мечтае да ухапе Мъск (СНИМКА)

Кучето на Стивън Кинг мечтае да ухапе милиардера Илон Мъск, става ясно от публикация на известния американски писател в платформата Х (бивш Twitter).

"Моли, известна още като "Нещото на злото", обмисля да ухапе Мъск", написа Кинг.

"Заплахата" от ухапване не е публикувана къде да е, а в платформата на Мъск. Освен това американският писател от известно време се закача с милиардера, като вчера дори каза, че не го е нарекъл новата първа дама на Тръмп само защото не се е сетил. ОЩЕ: Стивън Кинг орисва Тръмп да свърши като Марин льо Пен във Франция

Molly, aka the Thing of Evil, considers putting the bite on the Musk-man. pic.twitter.com/cE9Opuvhxk