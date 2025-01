Байдън оставил "вдъхновяващо" писмо на Тръмп, какво пише в него (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият предшественик Джо Байдън му е оставил "мило" писмо в историческото дъбово бюро "Резълют" в Овалния кабинет на Белия дом, продължавайки традицията на деня на встъпването в длъжност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Пред журналисти Тръмп сподели, че е отворил писмото още в понеделник вечерта и е мислел дали да го направи публично достояние.

