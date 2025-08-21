Войната в Украйна:

България стартира Европейското по баскетбол с победа

21 август 2025, 13:58 часа 428 прочитания 0 коментара
Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години започна с победа участието си на Европейското първенство в дивизия "Б" в Истанбул, Турция. Съставът, воден от старши треньора Лилия Георгиева, се наложи над Украйна с 69:59 в първия си двубой.

Българките срещнаха трудности само през първото полувреме, но в хода на вторите 20 минути показаха добро лице в нападение, за да наложат волята си до края. Следващият мач за националките ще бъде срещу Гърция. Срещата ще се играе утре (четвъртък) от 18:00 часа.

Украинките водеха с точка в края на първата част, а започнаха силно и втория период, в който направиха опит да вземат по-сериозно надмощие. Точни стрелби на Девора Тенева и Фатме Кичукова бяха в основата обрата за българките, но Украйна имаше аванс от 35:34 на почивката.

Габриела Коцева, Катрина Бозова и Тенева дадоха тон за играта на националния тим на България, който намери сили да обърне хода на събитията и да си осигури двуцифрена разлика. До края на третата част българките дръпнаха с 16 точки, а в последните 10 минути не отстъпиха инициативата.

Габриела Коцева, Девора Тенева (5 борби) и Деяна Станиславова (7 борби) отбелязаха по 15 точки за България. Катрина Бозова записа 14 точки и 5 асистенции. Далила Мурзова (14 борби) и Доминика Мурзова (6 борби) вкараха по 14 точки за отбора на Украйна.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по баскетбол Европейско първенство по баскетбол
