Байдън: Законите срещу транссексуалните са „близки до греховни“

В интервю за The Daily Show той каза, че трябва да бъдат приети федерални закони, които да забранят на щатите да ограничават правата на транссексуалните. ОЩЕ: Папата определи "джендър идеологията" за опасна

Това идва на фона на ръст в законопроектите срещу транссексуалните, които се обсъждат в контролираните от републиканците американски щати.

Поддръжниците казват, че са необходими нови закони за защита на децата и подпомагане на родителите.

„Това, което се случва във Флорида, е, както би казала майка ми, почти греховно. Просто е ужасно това, което правят“, каза г-н Байдън в клип, публикуван преди излъчването на програмата, предава още BBC.

Biden says anti-trans laws are 'close to sinful' https://t.co/lR9JBlsQgj