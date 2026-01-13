Лайфстайл:

Белият дом усилва натиска за Гренландия с шокиращо изображение (СНИМКА)

Белият дом усилва натиска за Гренландия с шокиращо изображение (СНИМКА)

Белият дом публикува преди часове в официалния си профил в социалната мрежа Х красноречиви изображения, манипулирани с изкуствен интелект, които показват президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет как се взира в карта на Гренландия, която се вижда точно зад прозореца му. Очевидно администрацията на Тръмп засилва натиска върху датските и гренландските власти преди срещата, която ще се проведе утре във Вашингтон между датския и гренландския външни министри Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелд и държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Както вече писахме, според американските медии Тръмп вече е инструктирал военните да разработят и сценарии, при които САЩ поема със сила контрола над арктическия остров.

НАТО трябва да защити Гренландия

На фона на тези заплахи и демонстрации от американска страна (включително внесения от конгресмена Ранди Файн законопроект в Конгреса, който би упълномощил Тръмп да "предприеме всички необходими стъпки за анексиране на Гренландия" - В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за анексиране на Гренландия), премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен написа във Facebook, че НАТО трябва да защитава острова като съставна част от Дания.

Още: Дания и Гренландия спешно пращат министри в Белия дом

"Гренландия е част от Кралство Дания и следователно също е член на НАТО. Това означава, че НАТО отговаря за сигурността и отбраната. Това е принцип и позиция, които не могат да бъдат пренебрегвани", написа той.

Припомняме, че преди три дни Нилсен заяви също

"Не искаме да сме американци, не искаме да сме датчани, искаме да сме гренландци.

Гренландия е страна, която се управлява въз основа на Закона за самоуправление и Народния закон. Гренландското правителство и Гренландският парламент са избрани от гренландските граждани и си сътрудничат както със Съединените щати, така и със западните държави и ще продължат да правят и в бъдеще. Бъдещето на Гренландия трябва да се решава от народа на Гренландия."

Елена Страхилова
