Белият дом усилва натиска за Гренландия с шокиращо изображение (СНИМКА)

Белият дом публикува преди часове в официалния си профил в социалната мрежа Х красноречиви изображения, манипулирани с изкуствен интелект, които показват президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет как се взира в карта на Гренландия, която се вижда точно зад прозореца му. Очевидно администрацията на Тръмп засилва натиска върху датските и гренландските власти преди срещата, която ще се проведе утре във Вашингтон между датския и гренландския външни министри Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелд и държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Tap to monitor the situation. pic.twitter.com/eMCwc6sE3e — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2026

Както вече писахме, според американските медии Тръмп вече е инструктирал военните да разработят и сценарии, при които САЩ поема със сила контрола над арктическия остров.

НАТО трябва да защити Гренландия

На фона на тези заплахи и демонстрации от американска страна (включително внесения от конгресмена Ранди Файн законопроект в Конгреса, който би упълномощил Тръмп да "предприеме всички необходими стъпки за анексиране на Гренландия" - В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за анексиране на Гренландия), премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен написа във Facebook, че НАТО трябва да защитава острова като съставна част от Дания.

Още: Дания и Гренландия спешно пращат министри в Белия дом

"Гренландия е част от Кралство Дания и следователно също е член на НАТО. Това означава, че НАТО отговаря за сигурността и отбраната. Това е принцип и позиция, които не могат да бъдат пренебрегвани", написа той.

Припомняме, че преди три дни Нилсен заяви също:

"Не искаме да сме американци, не искаме да сме датчани, искаме да сме гренландци.

Гренландия е страна, която се управлява въз основа на Закона за самоуправление и Народния закон. Гренландското правителство и Гренландският парламент са избрани от гренландските граждани и си сътрудничат както със Съединените щати, така и със западните държави и ще продължат да правят и в бъдеще. Бъдещето на Гренландия трябва да се решава от народа на Гренландия."

Още: Белият дом официално: Тръмп иска да купи Гренландия (ВИДЕО)