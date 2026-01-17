Войната в Украйна:

Белият дом: Николай Младенов вече е върховен представител за Газа - помагат му Рубио и Уиткоф

17 януари 2026, 09:02 часа 548 прочитания 0 коментара
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа. Белият дом обяви списъка с членовете на Съвета за мир, който временно ще управлява палестинската територия. Сред останалите членове са американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, бившият британски премиер Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър. Самият Тръмп ще бъде председател на Съвета за мир.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио и бившият министър-председател на Великобритания сър Тони Блеър са сред основателите на т.нар. "Съвет за мир" за Газа, съобщи BBC. Пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и зетът на президента Джаред Къшнър също ще бъдат част от основния изпълнителен съвет, съобщи Белият дом в изявление в петък.

Тръмп ще бъде председател на съвета, който е част от неговия 20-точков план за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“. Очаква се органът временно да поеме управлението на ивицата Газа и да ръководи процеса по нейното възстановяване. В изявлението се посочва още, че българският политик и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов ще бъде представител на Съвета за мир на място в Газа и ще работи с Националния комитет за управлението на Газа (NCAG).

Сред останалите членове на основния изпълнителен съвет са Марк Роуън – ръководител на инвестиционен фонд, президентът на Световната банка Аджай Банга и съветникът по националната сигурност на САЩ Робърт Гейбриъл. Всеки член ще отговаря за ресор, „критичен за стабилизирането на Газа и нейния дългосрочен успех“, се казва в изявлението на Белия дом.

В четвъртък (15 януари) Тръмп заяви, че съветът вече е сформиран, като го нарече „най-великият и най-престижният съвет, събиран някога – по всяко време и на всяко място“. Белият дом допълни, че през следващите седмици ще бъдат обявени още членове.

Сър Тони Блеър беше министър-председател на Великобритания от 1997 до 2007 г. и въведе страната във войната в Ирак през 2003 г. След напускането на поста той беше пратеник за Близкия изток на т.нар. Квартет (САЩ, ЕС, Русия и ООН). В тази си роля Блеър се фокусира върху икономическото развитие на Палестина и създаването на условия за решение с две държави. Той вече е участвал във високопоставени разговори за бъдещето на Газа със САЩ и други страни. През август се включи в среща в Белия дом с Тръмп, на която бяха обсъждани планове за територията – определени от Уиткоф като „много всеобхватни“.

През септември британският здравен министър Уес Стрийтинг заяви пред BBC, че включването на Блеър в подобни разговори, с оглед ролята му във войната в Ирак, „би повдигнало някои вежди“. В същото време той припомни ролята на Блеър при сключването на Споразумението от Разпети петък през 1998 г., което сложи край на конфликта в Северна Ирландия. „Ако той може да пренесе тези значителни умения – както в дипломацията, така и в държавното управление – това може да бъде само от полза“, каза Стрийтинг.

Новината идва след обявяването на отделен 15-членен палестински технократичен комитет – Национален комитет за управлението на Газа (NCAG), който ще отговаря за ежедневното управление на следвоенна Газа. Комитетът ще бъде оглавен от Али Шаат – бивш заместник-министър в Палестинската автономия, която управлява части от Западния бряг.

Ивелин Стоянов
