Идиотизмът на Тръмп: Имиграционните му копои арестуваха четирима индианци и не казват къде са трима от тях (ВИДЕО)

Четирима членове на индианското племе "Оглала" (едно от общо седем племена на сиуксите в Дакота) са били арестувани от имиграционните служби в САЩ (ICE). Това каза член на племенния съвет на „Оглала“ пред Fox News, който уточни, че един от арестуваните е вече освободен, но индианското племе все още не може да установи къде са задържани другите трима.

Представителят на сиуксите добави, че трима членове на племенния съвет са влезли в съответното учреждение на имиграционните (в Сейнт Пол) - всъщност само до предверието, където би трябвало да са задържаните – само че тях ги нямало и на всичкото отгоре индианецът разказва, че от ICE не вписват националността на задържаните. "Повече американци от американските индианци няма", добави представителят на сиуксите.

Ще продължим да ги търсим, пак ще дойдем, обеща индианецът. Той предположи, че съплеменниците му са прибрани от ICE при пореден рейд, в който биват задържани бездомни хора, само че уточни, че не знае официално защо са арестувани индианци.

Индианецът попита и защо имиграционните стрелят по мирни американци.

